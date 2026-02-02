連鎖餐飲、烘焙、早餐店限用洗選蛋 恐釀漲價潮
「加蛋一顆十五元已經很貴了，還會再漲？」農業部預告洗選蛋新制，自今年七月一日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋，估計將有三百卅間公司、逾一萬三千間連鎖門市，成為新制適用對象。由於洗選蛋每斤成本約增加十元，不少民眾憂心餐飲業又要漲一波。
消基會董事長鄧惟中指出，雞蛋在兩、三年前蛋荒期間已出現明顯漲價，部分產品售價與實際成本脫鉤，讓不少消費者感到不合理。他呼籲業者誠實評估政策所增加的實際成本，不宜一有新規定便全面轉嫁給消費者，否則一旦消費者減少購買，最後也是市場雙輸。
農業部日前預告修正「指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方式」草案，擴大洗選蛋適用對象，除原本須使用的校園、國軍、超商、量販及電商等通路外，新增連鎖家數規模達卅家以上的餐飲業、十五家以上規模的烘焙業、五十家以上規模的早餐店，以及相關企業登記資本額達一千萬元以上者，未來農產品經營者供應上述業者的雞蛋，都必須為洗選鮮蛋，且應登錄完整溯源資訊。
農業部：可有效降低蛋殼汙染
農業部表示，國內雞蛋每日產量約十二萬五千箱，目前實際進入洗選場者約五萬箱、占比約四成，仍有提升空間。洗選作業可有效降低蛋殼汙染與沙門氏菌風險，對提升食品安全具有實質助益。相關草案已於上月十四日完成預告，自七月一日起正式實施。未來若農產品經營者未依規定供應洗選蛋，將依法處新台幣六千元以上、三萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
農業部畜牧司長李宜謙表示，依據食藥署提供資料，估計有三百卅家公司、逾一萬三千間連鎖門市將成為新制適用對象，去年七月已向指標企業溝通座談，相關業者均表態支持；新制上路洗選蛋可望提高到七至八成，將來會評估是否再擴大洗選適用對象；全國現有雞蛋洗選場約有一○二家，若洗選量能全開，可日洗十二點五萬箱以上，足供國人每日所需。
畜牧司長：是否洗選 價差不大
針對外界憂心擴大洗選通路恐掀起餐飲漲價潮，李宜謙強調，洗選新制是延續多年來雞蛋洗選噴印與溯源政策，並回應國人消費習慣，目的是讓大量進入消費市場的雞蛋來源資訊更加清楚、可追溯，洗選蛋與未洗選雞蛋的價差並不大，未來隨著洗選規模擴大，相關成本仍有下降空間。
