連鎖餐飲業績旺 八方雲集、瓦城2025年營收創新高

（中央社記者江明晏台北12日電）連鎖餐飲集團交出亮眼成績，八方雲集、豆府與瓦城集團2025年營收同創歷史新高，同時加快海外布局，八方雲集在美國3州穩健發展，瓦城美國首店將於2月進駐洛杉磯，乾杯看好東南亞發展潛力，設立馬來西亞子公司。

八方雲集12月合併營收新台幣7.7億元，創單月最高，2025年營收87.91億元，較2024年成長9.51%，同創歷史新高。

八方雲集集團表示，自10、11月營收接連創新高後，12月再突破紀錄，受惠冬季熱食需求旺盛，有效帶動分店來客數與客單價穩定成長，截至去年，集團全球總店數達1385家，較2024年淨增13家，美國市場從11家增至13家。

廣告 廣告

海外市場方面，八方雲集說，台灣味在美國科技聚落具有市場潛力，將在加州、德州與亞利桑那州3州並進，德州首家門市預計於今年4月營運，採用全新快餐型態，亞利桑那州受惠台積電進駐鳳凰城帶動的台商聚落效應，集團也持續評估東南亞、東北亞、中東及歐洲等潛力市場機會。

豆府去年12月合併營收3.68億元，年增5.97%，創歷年同期新高，第4季合併營收10.68億元，年增率9.91%，創單季營收新高，2025年營收40.72億元，首次站上40億元大關，年增11.58%，再創歷史新高。

豆府表示，2025年集團新開11家分店，總店數至99家，在2024年成為集團品牌成員的「樂麵屋」，去年分別在汐止、大直以及三重商場開幕3家分店，成為豆府餐飲集團的主力發展品牌。展望2026年，豆府表示，除目標年度新增分店數雙位數成長，達百家以上外，年度徵才目標為700人。

瓦城泰統集團2025年累計營收61.04億元，年增0.46%，創歷史新高，展望後市，農曆新年與尾牙春酒旺季接續登場，集團營運動能有望延續至2026年第1季。春節期間訂席表現穩健，春節訂位已近8成，除夕當晚已全數滿席，2026年全年店數目標雙位數成長，美國首店Very Thai將於2月進駐洛杉磯商場。

乾杯12月自結合併營收4.62億元，年增7.28%，創同期新高，並登上歷史單月營收次高表現；2025全年合併營收達46.49億元，年增2.99%，改寫全年次高紀錄。

乾杯表示，12月營運展現雙軌動能，台灣餐飲事業受惠年底節慶效應與新品牌挹注，海外事業方面，英國倫敦KANPAI CLASSIC首店，受惠當地節慶商機，連續2個月寫下千萬營收貢獻；中國大陸事業持續優化體質與精實經營，維持平穩營運。

截至12月底，乾杯集團全球共計68家分店，今年目標新增10家分店，重心聚焦台灣市場，也看好東南亞發展潛力，決議設立馬來西亞子公司，布局海外市場。

連鎖火鍋品牌築間餐飲集團2025全年合併營收達49.36億元，雖較2024年下滑，但集團持續透過品牌重整與據點優化，多數分店營運效率明顯改善，築間預計2026年第1季再推3個新餐飲品牌，持續透過多品牌布局經營策略，推動營運表現回溫。（編輯：張均懋）1150112