連鎖餐飲、早餐店7月起限用「洗選蛋」 恐釀漲價潮

農業部規定七月起，無論是連鎖餐飲、烘焙、早餐店只要是達到一定規模的都必須改用洗選蛋。（圖／東森新聞）





雞蛋幾乎是全民必需品，但農業部規定七月起，無論是連鎖餐飲、烘焙、早餐店只要是達到一定規模的都必須改用洗選蛋，新制一來，消費者最怕的不是吃不到，而是荷包恐怕再瘦一圈。

從早餐店的蛋餅，到餐廳料理、家裡冰箱，雞蛋幾乎天天都會出現，但今年七月起，連鎖餐飲烘焙與早餐店，被要求全面使用洗選蛋，政策還沒正式上路，消基會就擔心這增加的成本，恐怕會轉嫁給消費者。

除了原本本來就規定要使用的校園、國軍、超商、量販等通路外，農業部預告，今年七月一日起，只要是一定規模企業，登記資本額達，一千萬元以上的連鎖餐飲業，雞蛋來源必須是洗選蛋。

預計將有330間公司，以及一萬多間連鎖門市，成為新制適用對象，未依規定供應，將依法處最高三萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

就是希望能有效降低蛋殼汙染沙門氏菌風險，對此農業部強調，洗選蛋與未洗選的價差並不大，隨著洗選規模擴大，相關成本仍有下降空間。

