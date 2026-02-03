連鎖餐飲「7月起限用洗選蛋」 再掀漲價潮？消費者剉咧等...

農業部擴大洗選蛋使用範圍，自今年7月1日起，連鎖家數達30家以上的餐飲業、15家以上的烘焙業、50家以上的早餐店，以及資本額達1000萬元以上的相關企業，供應的雞蛋都必須為洗選鮮蛋。預估將有330間公司、逾1萬3000間連鎖門市成為新制適用對象，由於洗選蛋每斤成本約增加10元，引發民眾擔憂餐飲業恐再掀漲價潮。

消基會指出，雞蛋在2、3年前蛋荒期間已出現明顯漲價，洗選蛋新制上路後恐再漲一波。 （示意圖／Pixabay）

根據《聯合新聞網》報導，畜牧司長李宜謙表示，全國現有雞蛋洗選場約102家，若洗選量能全開，可日洗12.5萬箱以上，足供國人每日所需。新制上路後，洗選蛋比例可望從目前的4成提高到7至8成，未來將評估是否再擴大洗選適用對象。

農業部強調，洗選作業可有效降低蛋殼汙染與沙門氏菌風險，對提升食品安全具有實質助益。未來若農產品經營者未依規定供應洗選蛋，將依法處6000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

消基會董事長鄧惟中指出，雞蛋在2、3年前蛋荒期間已出現明顯漲價，部分產品售價與實際成本脫鉤，讓不少消費者感到不合理。他呼籲業者誠實評估政策所增加的實際成本，不宜一有新規定便全面轉嫁給消費者，否則一旦消費者減少購買，最後也是市場雙輸。

早餐店業者透露，雞蛋用量很大，若食材成本增高，一定會適度反映在商品價格上。(圖/unsplash)

針對外界憂心擴大洗選通路恐掀起餐飲漲價潮，李宜謙強調，洗選新制是延續多年來雞蛋洗選噴印與溯源政策，並回應國人消費習慣，目的是讓大量進入消費市場的雞蛋來源資訊更加清楚、可追溯。他表示，洗選蛋與未洗選雞蛋的價差並不大，未來隨著洗選規模擴大，相關成本仍有下降空間。

連鎖早午餐品牌「麥味登」直營門市已經使用洗選蛋多年。政策公告後，總部也已積極輔導所有門市遵守法令，全面轉換使用洗選蛋。業者表示，新制實施後，相關成本不會轉嫁消費者而漲價。

若未來規定擴大到一般早餐店，新北板橋一家早餐店業者說，早餐店雞蛋的用量很大，只要進貨暢通，願意配合用洗選蛋，但通常「羊毛出在羊身上」，若食材成本增高，多數業者一定會適度反映在商品價格上。

