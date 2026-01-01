連鎖麻油雞店跨年夜湯底遭惡搞恐嚇 逮3嫌釐清動機

（新北市刑事警察大隊提供）

記者蔡琇惠／新北報導

橫跨雙北地區知名連鎖麻油雞店家，其中10家店面於昨（31）日傍晚時分突遭騎乘機車歹徒趁店員不注意，在湯底丟灑疑似不明粉末逃逸。案經店家向110報警，雙北市警察局分別獲報後，立即組成專案小組共享情資，並報請臺灣新北地方檢察署宏股檢察官顏韻庭指揮偵辦，迅速在3小時拘提涉案3嫌到案。

新北市警局刑事警察大隊指出，案經初步調查，到案各嫌供詞不一，對涉案內容避重就輕，然事前分工預謀劃針對北投、士林、淡水、文山、蘆洲、中和等地區之同一連鎖品牌商家產品，以突襲方式投放不明物品，致店員、顧客對食安問題產生恐懼，恐嚇意圖明顯，影響民生甚鉅，全案將於今(1)日先依恐嚇危害公安、毀損等罪嫌解送臺灣新北地方檢察署偵辦。專案小組將持續釐清動機，從嚴究辦，並持續擴大溯源追查幕後有無其他共犯或指使者。

新北市刑警大隊表示，為維護市民生命財產安全、新北市警察局有信心也有能力，在檢方指揮下對犯罪不法份子即時嚴懲痛擊，以保護市民大眾享有安居樂業之生活環境。