連鎖麻油雞雙北10分店遭「倒糖.灑芥末」 警追藏鏡人

台北市 / 李思琪 邱文言 報導

跨年夜當天下午，雙北有一間連鎖麻油雞店，共10家分店都遭到不明人士同時攻擊，犯案手法同樣是將糖、或芥末粉等無害粉末，倒入麻油雞湯鍋中，讓店家整鍋湯毀損，店員 全 嚇壞，更無法正常營業，警方調查抓到3名嫌犯，做案時間都差不多在下午4點左右，年紀都落在20歲上下，嫌犯們做筆錄時還避重就輕，是否有藏鏡人在背後指揮，警方持續偵辦。

黑衣男子頭戴安全帽，行跡詭異，手上還拿著一包綠色粉末，朝鍋中丟下就跑，連鎖麻油雞店員工說：「欸欸欸。」好好一鍋湯，突然被丟進不明粉末，店員嚇到 驚聲尖叫，立刻追出店外，連鎖麻油雞店員工說：「你們趕快出來，打電話報警。」

突遭攻擊，店裡頓時亂成一鍋粥，就怕粉末對人體有害，店員只能將整鍋湯倒掉處理，連鎖麻油雞店員工說：「看到他丟東西，我就嚇到尖叫，他嚇到東西直接，袋子往鍋子裡面丟，他就跑過去那邊，我也不敢去追，今天來上班都很心慌。」

華視新聞記者李思琪說：「當時李姓嫌犯就是從這個方向，拿了一包不明粉末，是直接丟到麻油雞的鍋中，店員嚇到趕快報警，警方事後調查發現，雙北有10間店都有相同遭遇。」

有10間店都發生，全罩安全帽騎機車移動，警方調查發現，同一時間有三名不同嫌犯，在這家連鎖麻油雞店，共計10家分店都下手犯案，手法也都很類似，警方追查。

21歲的謝姓嫌犯，下午3點多相繼前往蘆洲2間店，25歲的李姓嫌犯，在下午近4點，到中和及文山區犯案，22歲的李姓嫌犯，則選擇淡水士林北投，共5間店投擲不明粉末，10間相同品牌的麻油雞，相同做案手法，還同樣選在跨年夜前，疑似早有預謀。

新北刑大偵六隊隊長張銘哲說：「迅速在3個小時內，拘提涉案的3名犯嫌到案，案經調查，到案各嫌對於涉案內容避重就輕，恐嚇意味意圖明顯，全案將查明後，解送新北地方法院檢察署偵辦。」根據了解這場粉末行動，大多都是糖或芥末粉，等不傷害人體的物質，究竟有沒有幕後主使，是否與品牌股權相關，警方持續調查。

