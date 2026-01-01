連鎖麻油雞10分店疑被惡搞 疑似砂糖整包丟鍋內警逮3人

cnews204260101a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

橫跨雙北地區的1家知名連鎖麻油雞店，有10家分店在昨（31）日傍晚時分，分別被不明身分男子，拿著整包疑似白砂糖的粉末，趁店員不注意，丟進鍋湯裏。新北市刑事警察大隊表示，店家分別撥110 報警後，台北市、新北市警方立即組成專案小組共享情資追查，迅速在3小時後，先後拘提涉案的3名男子到案。但3名男子堅稱互不認識，也各有理由犯案，但供詞卻仍有許多疑點，已深入釐清中。

警方調查，員警分別逮獲在麻油雞淡水店犯案的22歲江姓男子、中和景安店的25歲李姓男子，還有蘆洲店的21 歲謝姓男子等3人。但到案後3人供詞不一，江嫌供稱因與網友相約見面，卻被放鴿子，氣憤下才丟擲粉末到麻油雞湯鍋裏。另外，李嫌則表示，因為小孩吃了麻油雞拉肚子，為了報復店家才出此下策。但明顯3人都對涉案內容避重就輕，員警懷疑內情不單純。

新北刑大表示，初步調查發現整起事件，事前分工明確，明顯有預謀計畫，針對麻油雞店的台北市北投、士林、文山、新北市淡水、蘆洲、中和等地區的連鎖分店，以突襲方式投放不明物品，企圖讓店員、顧客等，對食安問題產生恐懼，恐嚇意圖明顯，也影響民生甚鉅。全案將於今（1）日先依恐嚇危害公安、毀損等罪嫌，解送新北地方檢察署偵辦。

警方表示，雖然店家聲稱未與任何人結怨，但專案小組懷疑幕後另有𫟖鏡人。將持續釐清動機，從嚴究辦，並持續擴大溯源追查，幕後有無其他共犯或指使者等。也已進行化驗，以釐清3人丟擲的粉末，倒底是何物。

新北市刑警大隊表示，為維護市民生命財產安全，有信心也有能力，在檢方指揮下，對犯罪不法份子即時嚴懲痛擊，以保護市民大眾，享有安居樂業的生活環境。

照片來源：新北市警方提供

