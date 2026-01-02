連鎖麻油雞10分店疑被惡搞 疑似砂糖整包丟鍋內3嫌羈押禁見 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

橫跨雙北地區的1家知名連鎖麻油雞店，有10家分店去年12月31日傍晚時分，分別遭不明身分男子，拿著整包疑似白砂糖的粉末，趁店員不注意，丟進鍋湯裏；台北市、新北市警方立即組成專案小組共享情資追查，迅速在3小時後，先後拘提涉案的3名男子到案移送新北地檢署，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。

新北檢表示，某知名麻油雞業者於114年12月31日，遭人在雙北地區共10家分店之店家火鍋內倒入疑似芥末粉、砂糖等不明粉末，影響食品安全並造成店員、民眾恐懼。本署獲報後，指派打擊民生犯罪專組顏韻庭檢察官指揮偵辦，並迅速拘提涉案被告謝姓、李姓及江姓等3名男子到案。

檢察官訊問後，認被告3人均涉犯刑法第305條恐嚇危害安全、同法第354條毀損、組織犯罪防制條例第3條第1項中段參與犯罪組織等罪嫌，犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據警方調查，員警分別逮獲在麻油雞淡水店犯案的22歲江姓男子、中和景安店的25歲李姓男子，還有蘆洲店的21 歲謝姓男子等3人。但到案後3人供詞不一，江嫌供稱因與網友相約見面，卻被放鴿子，氣憤下才丟擲粉末到麻油雞湯鍋裏。另外，李嫌則表示，因為小孩吃了麻油雞拉肚子，為了報復店家才出此下策。但明顯3人都對涉案內容避重就輕，警方深入調查中。

新北檢強調，時值歲末年初，又逢公眾安全事件頻傳，檢察官維護民眾安全之工作全年無休，對於造成人心恐慌、危害治安之重大案件，本署必將嚴查速辦，讓民眾吃得安全、過得安心。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

