連長出軌女中尉！營區附近大膽同居 不倫懷孕了

黃姓人妻發現丈夫私下與一名王姓女軍官以「寶貝」互稱。（示意圖／翻攝自pixabay）





桃園一名黃姓人妻與在軍中任職的陳男擁有3名子女，婚姻生活看似穩定。不料，她意外發現丈夫不僅私下與一名王姓女軍官以「寶貝」互稱，兩人甚至在營區附近租屋同居，且王女更因此懷孕。這段被發現的婚外情讓原本圓滿的家庭支離破碎，黃女在悲憤之餘決定訴諸法律，捍衛自己的配偶權。

手機備份驚見寶貝對話洩情

根據判決書，這起案件源於114年1月，原告黃女在備份丈夫陳男的手機資料時，意外發現丈夫與一名暱稱「可愛小貓」的王姓女子對話極其親密，兩人不僅以「寶貝」、「親愛的」互稱，還使用了情侶專用的應用軟體紀錄交往天數。陳男為了求得妻子原諒，坦白了外遇情節，並交出兩人的通訊紀錄。黃女隨後更發現，兩人在113年9月就開始交往，甚至在討論如何向她提離婚，對話中充滿了思念之情與露骨的性暗示，讓黃女深受打擊。

行車紀錄器曝光親密互動

除了手機訊息，黃女也從家中汽車的行車紀錄器中發現了令她心碎的錄音檔，陳男與王女在車上談論親密行為，包含「不吃吃了…真的很舒服嗎？吃吃」、「你好變態喔」等露骨對話，王女甚至提到月經沒來擔心懷孕，陳男則回應希望能一起去度蜜月天天膩在一起。更讓黃女崩潰的是，她在丈夫位於營區附近的租屋處，搜出了兩人的親吻照，以及王女在114年2月份的懷孕超音波照片。即便婚外情曝光，兩人仍持續交往，這種高調的態度讓黃女痛苦萬分，憤而求償100萬元精神慰撫金。

桃園地院判賠40萬

桃園地方法院審理後，被告陳男與王女雖然質疑證據的取得方式侵害隱私，但法官認為配偶間應互負忠誠義務，且原告並非以強暴脅迫手段取得證據，故具備證據能力。審酌陳男原為中尉軍官，王女亦曾任軍職且目前為臨時工，兩人同居一室已遭軍方懲處。法官衡量兩造的身分、地位及財產狀況，認定被告兩人確實侵害原告的配偶權且情節重大，最終判決兩人應連帶賠償黃女40萬元，全案仍可上訴。