連長激戰女中尉！營區附近租屋「忘情吃吃」妻見小三懷孕超音波照崩潰

桃園人妻小美（化名）跟中尉軍官大壯（化名）結婚，婚後育有3名子女，然而,卻在備份手機時，意外揭露，丈夫跟女同袍阿芬（化名）偷情，甚是在營區附近租屋同居，私下對話還提及「好想要咬你喔」等鹹濕對話，甚至還有小三懷孕超音波照；小花崩潰提告兩人，大壯、阿芬都因案退伍，法院也判2人應連帶賠償40萬元精神慰撫金，可上訴。

判決指出，女子小美（化名）跟職業軍人大壯（化名）於2019年結婚，並育有3名子女，然而，女方今年在備份手機時，意外發現，丈夫跟另名女同袍阿芬（化名）偷情，雙方私下互稱「寶貝」、「親愛的」還分享生活點滴、傾訴思念之情。

雙方私下對話，甚至提及，「寶貝剛跟你做完後」、「變得好想睡」、「剛剛夢惡夢重新睡睡」、「剛剛在車上靠著你的手」、「好想要咬你喔」、「不吃吃了…真的很舒服嗎？吃吃」、「你剛才是想到什麼色色的嗎？」內容顯見2人已有性行為，甚至被目擊兩人十指緊扣逛超市。

小美還發現，丈夫大壯曾在營區附近租屋，跟小三阿芬同居，還貼臉拍照、親吻合照，甚至還有懷孕超音波照片，且婚外情被揭露後，還持續高調交往，認已侵害配偶權，憤而提告丈夫、小三求償100萬。

大壯主張，因工作性質手機有很多機密資訊，不可能同意妻子小美使用，是對方私下解鎖下載，還未經同意擅自儲存、觀看行車紀錄器，屬於非法證據，夫妻雙方已於2023年洽談離婚事宜，認為婚外情痛苦程度非鉅，過去薪水都給女方管，且因案失去工作，還須負擔子女生活費，又要養雙親，無儲蓄，認為請求賠償過高。

小三阿芬同樣主張，相關內容無證據能力，已退伍無收入，有父母須扶養，2人交往時間甚短，侵害情狀不重，認為請求精神慰撫金過高。

因大壯跟阿芬侵害配偶權明確，因使法官審酌，大壯陸軍專科學校畢業，原為中尉軍官，月薪5.5萬；阿芬大學畢業，為中尉軍官，已退伍，目前為臨時工，月薪8000元至9000元，判兩人應連帶賠償40萬元精神慰撫金，可上訴。

