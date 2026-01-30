連開兩天法會！ 聯電開盤驚現「斷崖式崩跌」一度跌停

晶圓代工大廠聯電（2303）昨日跌停鎖死，「國家隊」八大公股銀行緊急救援似乎無法停止跌勢。聯電今日（30日）股價依舊慘遭血洗，早盤以65元開出後，賣壓如排山倒海湧現，開盤僅15分鐘便重挫逾7%；隨後跌勢持續擴大，開盤約半小時更驚現「斷崖式崩跌」，一度重摔至跌停板，鎖在61.6元。

聯電連2天開法會。（圖/資料照）

聯電股價近日飆高，聯電也於28日舉行法說會，公布2025年第四季自結合併營收618.1億元，季增4.5％、年增2.4％，創近3年高，季增率優於市場預期共識的3.2％。不過，29日法說會行情失靈，聯電開低挫跌7.38％，隨後直摔跌停價68.4元，據「玩股網」資料顯示，「國家隊」八大公股銀行砸5.08億元買7千多張救援。不過，今日聯電開盤續跌，一度擊至61.6元最低點。

外資對於聯電後市看法則見明顯分歧，主要差異在於定價能力、需求復甦力道與中長期結構性成長動能不同。有美系外資認為，聯電營運表現具韌性，今年可望面對更有利的價格環境與更佳的稼動率，其中約貢獻半數營收的特殊製程仍是成長主動能。

另有美系外資認為，聯電晶圓漲幅高度取決於消費性電子需求，而PC與智慧型手機半導體需求仍顯疲弱，使漲價難度偏高，若晶圓售價未如預期調升，可能成為股價負面因素，因此維持「減碼」評等、目標價52.5元不變。

※免責聲明：本文並非投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

