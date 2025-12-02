連開16槍擊斃通緝犯！ 槍手楊云豪偷渡出境遭通緝

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄詐欺通緝犯羅天義在女友住處附近遛狗慘遭槍手開16槍斃命，檢警專案小組經過一個多月抽絲剝繭，追查出槍手是年僅27歲的楊云豪自北部南下埋伏狙擊，經安排白牌車逃逸，最後從屏東乘漁船偷渡出境，橋頭地檢署上月28日發布通緝，檢警仍持續追查幕後影武者。

專案小組調查，死者羅天義於8月22日在高市左營區透天豪宅前遛狗，慘遭槍手狙殺16槍，身中4槍不治，檢警專案小組懷疑命案和龐大的毒品利益糾葛有關，動員數百警力自北到南調閱路口監視器，連港口、山區監視器也不放過。

高市警方動員刑大等單位，包括南下犯案路線、狙擊後逃逸路徑，以及坐「桶仔」(CT2型漁船)等路線，全部都掌握監視影像，至少帶回10多名「白牌車」司機，以及買賣犯案BMW權利車的人頭、出金人士。

檢警不斷與時間賽跑，帶回2、30名涉案人員並羈押多人，只可惜還是讓凶手在9月2日坐「桶仔」離境，專案人員持續追查，檢警最後查出槍手是來自新北的楊云豪，他現年僅27歲，混跡三重、土城一帶，曾擔任詐團車手，涉及與同夥押人逼債。

