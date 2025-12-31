連開42槍緝匪！屏東槍砲犯撞警車 破窗逮人3警傷

屏東縣 / 鍾孟翰 汪奕嘉 林煜哲 屏東報導

屏東一名李姓槍砲犯30日現身南州鄉一處農地，早已掌握行蹤的東港分局員警，整裝前往圍捕，但嫌犯不願配合還倒車衝撞，員警立即開42槍回擊，最後破窗逮人，嫌犯遭逮後，被查獲毒品和非法槍枝，訊後移送地檢署偵辦，而過程中，一共造成3名員警濺血受傷，這段驚險追捕開槍的畫面也曝光。

警方說：「小心小心，倒車倒車，小心倒車。」自小客車被團團包圍，嫌犯卻不管員警已持槍喝令，囂張地持續倒車意圖衝撞，警方說：「欸小心，砰砰砰砰(槍聲)。」現場槍聲大作，嫌犯拒不配合，警方持續開槍，朝車輪掃射，前後共開42槍，接著敲破車窗，把嫌犯拖下車壓制在地。 警方說：「你的手銬啦。」

幾分鐘的圍捕過程，令人心驚膽跳，10多名警力全副武裝與嫌犯搏鬥，其中三人因此受傷，2人手被玻璃割傷，另一人則是遭撞傷腳，東港分局偵查隊長葉憲威說：「從11點多到現在還沒有時間去醫院，破窗的時候被玻璃噴到，有一位(受傷隊員)是腳，在跑的時候，保險桿掉了，被保險桿整個砸到。」

開槍現場，當時有多激烈，看看牧場大門整個被撞歪，嫌犯開的車輛車頭幾乎全毀，車門、車窗滿是彈孔，車窗全碎。30日中午，屏東東港分局偵查隊共11名警力，整裝到南州鄉一處牧場，圍捕這名李姓槍砲通緝犯，嫌犯相當可惡，不配合，還開車撞警方，當下，偵查隊長和一名隊員，直接拔槍，連開42槍，才制伏嫌犯。

港分局副分局長郭峻宏說：「除查獲李嫌持有非法槍彈外，另起獲毒品等贓證物，全案移送屏東地檢署偵辦。」李姓通緝犯被逮後，身上被查獲依託咪指等毒品、一把手槍、一把魚槍、子彈7顆，他非法持有槍彈、毒品，還駕車衝撞、企圖逃逸，警方開幾十槍緝捕，宛如電影的槍戰畫面，令人膽戰心驚。

