連開8槍追捕「毒女」！桃園警破窗逮人 車內藏「毒品山」

女駕駛攔查不停、沿路違規，桃園警方最後開8槍讓她停下，並破窗逮人。（圖／警方提供）

桃園龜山發生驚險警匪追逐事件，警方為了逮捕一名持有毒品的46歲許姓女駕駛，朝對方車輪連開八槍。事件起因於許女在三民路一段與自強路口違規迴轉被警方攔查不停，隨後沿路危險駕駛並兩度衝撞警車。警方最終在忠義路一段成功攔截該車，並在破窗逮人過程中有員警受傷。車內搜出大量毒品，包含海洛因、安非他命、喪屍菸彈及K他命等。

女駕駛攔查不停、沿路違規，桃園警方最後開8槍讓她停下，並破窗逮人。（圖／警方提供）

24日下午四點左右，桃園龜山忠義路一段和長壽路交叉口發生一起警匪追逐事件。一輛白色休旅車因違規迴轉被警方攔查不停，隨後沿路危險駕駛，甚至兩度衝撞警車，迫使警方採取更強硬的手段。警方在忠義路一段朝車輛輪胎連開八槍，成功打中前面兩顆輪胎及右後輪胎，才讓車輛停下。

廣告 廣告

事件發生時，附近店家員工全都嚇壞了，一位目擊民眾表示，先看到警察在追白色的休旅車，後來車輛停下後才聽到槍聲。現場拉起黃色封鎖線，其中一輛警車車身有明顯刮痕，地板則散落數顆子彈，路過民眾都被嚇得多看了幾眼。

女駕駛攔查不停、沿路違規，桃園警方最後開8槍讓她停下，並破窗逮人。（圖／警方提供）

桃園上演警匪追逐，警方甚至開了8槍，地上留下不少彈殼。（圖／TVBS）

即使嫌犯被開槍制止，她仍不肯下車，最後警方支援趕到現場後破窗將人逮捕。過程中有員警躺在地上，一度讓人擔心是否中彈受傷，所幸經確認後無大礙，推測是因為追車過程中被撞擊而等待救援。

警方初步調查發現，車內只有46歲許姓女駕駛一人，但搜出大量毒品，包含海洛因、安非他命、喪屍菸彈還有K他命。警方推測女子可能剛完成毒品交易，但她載著這些毒品準備前往何處，仍需等待進一步訊問才能確定。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

更多 TVBS 報導

拒檢飆車自撞倒地 廟會陣頭助警逮毒駕男

工業區淪毒品基地！男躲草叢 海巡署拔槍攻堅

逃命撞警車！雲林販毒主嫌撞車倒地 海洛因K毒全查扣

唾液快篩剛上路！北市毒蟲遭警查獲「白色粉末」狂裝傻：是煙灰

