連限動都卡關3次！《恨女的逆襲》導演「新手上路」全被看光
〔記者鍾志均／台北報導〕新銳導演李宜珊執導首部劇情長片《恨女的逆襲》將於明年初上映，她今在社群發表長文，真誠揭露從「拍短片的人」踏進長片世界後，迎面而來的混亂、疲憊與不安，引發影迷與創作者圈共鳴。
李宜珊坦言，即便已有短片創作經驗，也聽過前輩分享長片製作的辛苦，真正踏進來才發現完全是另一個世界。
《恨女的逆襲》從2023年前製、2024年正式開拍、一路熬到2025年後期製作，直到前幾天深夜，她才終於把院線版本交出去壓製DCP，「那一刻真的有種終於上岸的感覺。」
她自嘲，短片時代的流程很單純：拍完、報名影展、去影展、吃東西；但長片突然多了行銷團隊、周邊商品、媒體專訪、短影音花絮，甚至還有在Threads跟陌生人互動的小編，「對我這新鮮人來說，手腳不知道該往哪裡擺。」
為電影宣傳，她正式「解鎖」IG帳號，自揭發一則限動常常要試3次才成功，這份毫不包裝的笨拙，反而讓不少網友直呼「太真實了」、「完全是創作者日常」。
值得一提的是，《恨女的逆襲》這次上映的院線版本，與先前在金馬放映版本略有不同。李宜珊透露，新版本剪得更精煉，也更集中在女主角內在狀態，「不囉唆、節奏更俐落」，甚至笑說這樣對戲院排片也比較友善。
回顧創作歷程，李宜珊提到近日在課堂重看19年前拍的拳擊紀錄片片段，粗糙的DV畫質卻讓她熱血沸騰，也突然想起自己其實從很年輕的時候，就一直想拍「能夠鼓勵人的作品」。
無論是《亮亮與噴子》、《手事業》，或最新作品《恨女的逆襲》，表面看來火爆、衝突感十足，但她始終強調，創作的起點正是療癒與自癒。《恨女的逆襲》明年1月16日在台上映。
https://youtu.be/dnNHXSJfk_4?si=7V-FXZ8kIJ11WFTw
