連電影看板都能拿！台北30年戲院含淚熄燈 影迷不畏寒冬搶收「最後紀念」

台北市民生社區的文化地標、陪伴在地人走過逾30個年頭的「新民生戲院」，日前拋出震撼彈，宣布將於1月31日正式畫下句點。這座隱身於民生社區圓環旁的老字號戲院，因敵不過影音串流平台強勢崛起，加上營運成本日益沉重，最終無奈選擇告別舞台，消息一出，令無數老顧客與在地居民感到震驚與不捨。

為了感謝影迷多年來的支持，新民生戲院在臉書粉絲專頁霸氣公告：「只要你拿得走，都可以帶走！」宣布將戲院內的電影海報、宣傳看板等珍貴周邊免費釋出。

廣告 廣告

這份「最後的禮物」引發熱烈迴響，7日一早，戲院便湧入大批死忠戲迷與收藏家。現場人潮絡繹不絕，眾人把握最後機會，在充滿回憶的空間裡尋寶，將這些承載著電影時光的絕版海報帶回家珍藏。

更多中時新聞網報導

ALL(H)OURS寒流穿無袖「把肌肉當羽絨衣」

去年建置量新低 光電連8年跳票

蔡健雅韋禮安開金嗓 跨年收視飆高