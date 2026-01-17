連靜雯消失螢幕10年！罕認「生了一場病」 近況曝光

連靜雯淡出螢光幕已10年。（圖／翻攝自連靜雯臉書）





八點檔女星連靜雯在2016年推出《多桑の純萃年代》、《白鷺鷥的願望》後淡出演藝圈，轉戰經營直銷事業。日前她在臉書發文透露，在生了一場病後，對於人生有新的體悟，決定選擇離開熟悉的舞台。

連靜雯表示，自己曾經是一名八點檔演員，每天在鏡頭前演別人的人生，然而在生了一場病後，第一次真的停下來問自己，「如果連健康都失去，我還剩下什麼？」從那一刻她深深體悟到，健康並非理所當然，但人生要交給自己做主，於是決定轉換跑道。

連靜雯直言，離開熟悉的舞台，踏上沒有人寫好劇本的人生，過程中有人說她幸運，「但只有我自己知道，這條路一點都不輕鬆，懷疑、否定、挫折、壓力一樣都沒有少。」不過困難並沒有打倒她。

一路走到至今，連靜雯除了感謝陪伴她走過低谷的貴人及夥伴外，「我學會了一件事：當你選擇為自己的人生負責，你的生命，就能去影響很多生命。」她也透過「活出美好，活出希望」鼓勵自己，「這一切的努力，都很值得」。



