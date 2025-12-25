「連預算都不審」 總統轟在野：沒資格談憲政

面對朝野僵局，國、眾兩黨已發話，26號要在立法院正式啟動「彈劾總統」的程序。在那之前，今天（25）下午，總統賴清德就「重話批評」在野黨，用各種政治理由阻擋國家發展，若連總預算都不審查，在行憲紀念日這天，在野黨「有什麼資格談憲政？」

行憲紀念日開砲，賴清德重話批評在野黨「連預算都不審，有什麼資格談憲政。」（圖／TVBS）

總統賴清德：「可能張市長就要忙，因為交通的問題，會給你造成很大的麻煩。」交通堵塞，可就麻煩大了，點名台下的桃園市長張善政，總統賴清德主持桃機，三航廈工程啟用典禮，起初還和顏悅色，突然話鋒一轉，砲轟在野阻擋國家建設。

總統賴清德：「國家建設，人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格再談憲政，所以我今天是語重心長，中央政府總預算應該要迅速付委。」總統火力全開，呼籲在野付委速審，若連總預算都不審，行憲紀念日沒資格談憲政。

總統賴清德：「(25日)是耶誕節，也是行憲紀念日，憲法明文規定，對明年度的預算要在今年，12月31號以前要審竣完畢，剩下六天，連到委員會審查都沒有，所以如果立法院，沒有辦法如期審查中央政府總預算，不要再跟人家談什麼憲政。」

臉色逐漸凝重，肢體動作也越來越多，特別是總統講到國防預算的時候。總統賴清德：「公開講支持國防預算，然後再藉由各種理由，連交付審查都不願意，國人聽不懂啦，國人也沒有辦法理解啦！」

隨後，民眾黨主席黃國昌就在臉書寫下，「惱羞成怒的賴清德，這些話由曾說中華民國憲法是災難的賴清德口中說出，真是無比諷刺，請問是誰允許行政院，可以不依法編列立院三讀通過，為軍人加薪、警消提高退休金的預算，連最基本要守法都做不到，還惱羞成怒秀下限。」而立法院長韓國瑜也發文強調，「立法院將持續恪守憲政精神，依法行使職權，守護民主、回應人民期待。」

在26號正式啟動彈劾總統程序前夕，朝野對立再升級。

