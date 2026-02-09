連飆2首高凌風經典歌 葛兆恩傳承父親舞台精神嗨爆全場

葛兆恩（寶弟）9日受邀擔任旺旺集團旺年會壓軸表演嘉賓。（陳俊吉攝）

葛兆恩（寶弟）9日受邀擔任旺旺集團旺年會壓軸表演嘉賓，為了呈現最完美狀態，他透露自己演出前兩天完全沒碰澱粉，果然讓身形更顯精實、帥氣。他將年前最後一場演出獻給旺旺，現場連續飆唱爸爸「青蛙王子」高凌風的經典歌曲〈夏天的浪花〉、〈燃燒吧！火鳥〉，瞬間點燃全場氣氛。

寶弟一上台就嗨喊：「接下來帶大家回到80年代！」展現霸氣。他表示，這次表演特別找回父親生前的Keyboard老師合作，使用的更是爸爸以前演出的Demo檔，讓他直呼：「很像回到小時候看爸爸演出的感覺。」他坦言，雖然近年多以戲劇演出為主，但內心始終希望將父親的舞台精神與音樂文化傳承下去。

左起葛嘉怡（妹）、葛宸羽（姊）、金友莊、葛兆恩（寶弟）9日受邀旺旺集團旺年會。（陳俊吉攝）

提到過年計畫，近期工作滿檔的寶弟表示要趁過年放假補眠睡到飽，寶弟透露媽媽金友莊私下相當節省，不希望他亂花錢，因此過年不打算出國旅遊，但會找時間和媽媽、姊姊葛宸羽、妹妹葛嘉怡一起走春感受人潮；全家也會聚在一起玩「十八仔」（擲骰子），享受熱鬧年味。

迎接新年，寶弟也送上祝福給旺旺集團：「希望新的一年大家都能像〈燃燒吧！火鳥〉一樣紅紅火火，財富自由、一夕暴富。」寶弟表示年後將全心投入由他主辦的吳宗憲「2026臭男人演唱會」台北站，3月28、29日將連唱兩天，屆時將與吳宗憲、康康一起重現當年「三大難高音」的經典橋段。

