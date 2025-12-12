連馬斯克都關注！轉發「台灣出生率創新低」貼文 示警人口加速崩跌

全球首富馬斯克在X平台轉發貼文，關心生育率再度探底。資料照，路透社



台灣少子化已是國安危機，連全球首富馬斯克（Elon Musk）都關注。他今天（12/12）在社群平台X轉發一則台灣出生率創新低的貼文，發文「人口數持續加速崩跌」，吸引網友注意。

馬斯克在X轉發一則由帳號「DogeDesigner」所發布的貼文，內容提到，台灣出生率持續下降，接近歷史新低，人口已連續23個月負成長，死亡數接近新生兒的2倍。直言台灣可說是全球生育率最低的地方之一，大嘆「沒有新生命，就沒有文明。」

馬斯克轉貼時評論：「人口數持續加速崩跌」，引來許多網友回應。由於「DogeDesigner」在文中以「country」（國家）稱呼台灣，有人截圖留言感謝馬斯克「謝謝你將台灣稱呼為國家，伊隆」，但被其他人大酸，馬斯克本人根本沒有這樣說。

根據內政部最新統計，今年11月新生兒僅7946人，較去年同期減少4611人，也較10月減少1512人，創下史上單月新低；另外，11月人口死亡數則為1萬4771人，11月人口自然增加為負6825人。而根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達20%就是「超高齡社會」，11月底台灣65歲以上人口數為465萬7796人，占總人口比率19.99%。

