連黃仁勳也憂心！烏凌翔揭中國晶片靠「2技術」突圍：很多已跟美國並駕齊驅

中國科技巨頭華為在先進晶片設計與製造方面持續取得進展，顯示在多重出口管制與技術封鎖之下，中國本土半導體產業鏈仍在加速推進自主化。對此，科技力智庫執行長烏凌翔指出，從全球來看，使用美國AI大模型的人仍然較多，且美方甚至有能力採取閉源策略；而中國則盡量採用開源方式，將市場開放，短期上來看有些利益可能會犧牲掉，可是中國就要搶占市場。

烏凌翔在風傳媒節目《下班國際線》說明，把美國跟中國很大略的比較，美國仍然領先、中國還落後，可是如果把「器」拆開，裡面的每一項硬體、演算法、大數據、人才等分得很細時，中國有很多部分已經跟美國並駕齊驅，甚至有些超過，這就是輝達執行長黃仁勳憂慮的部分，他當然憂慮的是硬體部分，因為他是硬體廠商要賣給那些AI供應商、雲服務供應商硬體設備。

烏凌翔指出，EUV在中國翻成光刻機，台灣叫曝光機或微影顯影系統，這個難道只有微影製程的方式可以把晶片刻出來嗎？不是啊！也有電子槍、奈米壓印，這種技術在過去所謂的光刻機或曝光機很厲害時，這兩個技術廢棄不用，沒有人想用它，但現在中國有人開始去試這兩個技術是否能夠彌補技術路徑，或者讓中國晶片產量提高，也許技術達不到這麼高，但至少成熟晶片產量也可以提升起來。

烏凌翔續指，中國要怎麼跟美國競爭，就是要想辦法找到不同技術路徑，個別企業在個別技術被卡住的環節去突破，中國政府能夠給的就是給政策、減少成本、幫助企業成長茁長、保護你，另外就是給資金直接投入補貼。

外媒稱華為是 「 中國秘密武器 」 烏凌翔不認同： 中國大部分仍 守勢 ​

主持人提問，「在2023年《彭博》有新聞報導稱AI一帶一路要發展好了，華為就是中美之間晶片戰爭的秘密武器，華為真的是秘密武器嗎？」烏凌翔回應，武器這個概念是國際關係裡面講的，國家跟國家之間用自己有的資源或經濟能力，拿來武器化去壓迫或者欺負、攻擊別的國家，我們叫武器化。所以它用這個概念來講華為就是中國政府的一個武器，用經濟力量來制裁別人、也可以獎勵別人，這是國際關係的ABC而已。

烏凌翔表示，外媒用這個標題把華為講成是一個武器，他個人不是這樣看，因為從川普1.0時代開始，現在中國大部分還是「守勢」，所以才會被掐脖子，所以華為基本上不是中國拿來當武器去攻擊美國。

