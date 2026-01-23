連黃仁勳都看好潛力！阮慕驊讚這家公司「股價漲不停」：未來性非常強

美股存儲板塊全面狂飆，創下新高，閃迪（Sandisk）單日暴漲10.63%，今年以來股價已飆升111%。財經專家阮慕驊直言，閃迪的未來性非常強，尤其AI進入推論主流。

阮慕驊今（23）日在臉書以「美股三檔箭頭股Sandisk、intel、micron」為題發文指出，今年以來，閃迪、英特爾和美光股價分別上漲了83%、38%和26%，其中最強勢的當屬閃迪。這家去（2025）年才從西部數據分拆岀來的快閃記憶體「舊瓶新酒」，正好趕上了這一波AI運算大浪，股價去年上漲550%，成為標普500成份股年度漲幅之冠。在去年大漲數倍之後，今年才短短十多個交易日，又漲了83%。

阮慕驊提到，許多人可能不解為什麼閃迪可以這麼狂漲且漲不停，其實美股本來就很「動能」因子，會漲的股票常常漲不停，不會漲的動也不動。當然，閃迪的未來性非常強，尤其AI進入推論主流，輝達執行長黃仁勳在拉斯維加斯消費電子展（CES）對分析師發表談話時，將記憶體與儲存晶片市場形容為「需求完全未被滿足的市場」（unserved market）、擁有巨大成長潛力。

「儲存市場是一個需求完全未被滿足的市場。」黃仁勳在會中強調，AI相關記憶體需求的成長速度，已超出當前基礎建設能夠應付的範圍，「我們所處理的上下文記憶（context memory）、符元記憶（token memory）以及KV快取（KV Cache）數量，已高到傳統儲存系統難以跟上的地步。」

阮慕驊說明，目前市場只能滿足不到50%的位元需求，意味著NAND型快閃記憶體價格還有進一步上漲的空間。另外，黃仁勳針對輝達Rubin平台引進了全新儲存方案「KV cache」，每一顆繪圖處理器（GPU）都會配置16GB快閃記憶體，也成為推升Sandisk股價的原因。

阮慕驊總結說道，因此，群聯股價的飆升，也就是相同的因子。群聯股價落後閃迪至少3個月才開始漲，「這也是為什麼我喜歡從美股來觀察台股的原因」。

