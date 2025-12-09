連「倒垃圾」都缺工！商總理事長許舒博：籲行政院解決「執行面落差」

中華民國全國商業總會於今（9）日上午舉行「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」，由理事長許舒博與閣揆卓榮泰共同主持。（本刊資料照）

中華民國全國商業總會於今（9）日上午舉行「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」，商總理事長許舒博也做座談會中向行政院長卓榮泰表達產業界的集體焦慮。他強調，服務業是穩定台灣社會的基石，面對即將到來的國際貿易不確定性與國內營運成本攀升，企業亟需政府提供友善、親商的環境，而非更多政策上的阻礙。

許舒博致詞時引述數據指出，服務業對台灣經濟至關重要：其總產值將近新台幣15兆元，佔國內GDP六成以上；就業人口約705萬人，亦佔總就業人口逾六成。他強調，企業穩健發展是國家安定的力量，但業者正承受來自多方的壓力。

產業界當前面臨的最大難題是「缺工」，本次座談會多達九個提案聚焦人力短缺，且問題已蔓延至基層行業。許舒博憂心指出，不僅觀光、旅宿業找不到人，連廢棄物清除、資源回收、紙器製造等攸關民生的基礎產業，都面臨工人嚴重不足的窘境。

他雖然肯定政府放寬外國技術人力留用、開放中階技術人力引進的方向，但直言「執行面」仍有落差，許多細節卡關，導致業者「看得到、吃不到」。此外，部分行業受限於僵化的法規分類，至今仍無法申請外籍移工，急需政府協同解決。

除了缺工，業者也擔憂兩大營運壓力：第一、外部衝擊：面對2025年美國可能實施「對等關稅」所帶來的國際貿易不確定性；第二、內部成本：配合政府新增國定假日以及工資調漲，使企業營運成本大幅增加。

此外，隨著產業樣態多元化，許多新興產業面臨「找不到主管機關」的困境，座談會中，7項提案反映了展覽、汽車、園藝花卉等行業，遭遇問題時在各部會間被「互踢皮球」，淪為政策孤兒。許舒博呼籲行政院，應出面協調，明確劃分權責單位，讓業者有法可循。

許舒博最後向卓榮泰院長喊話，期盼本次座談會中未能詳盡討論的十項面向提案，政府必須責成相關部會後續詳實回應。許舒博表示，商總將持續扮演政府與產業的溝通橋樑，強化公私部門合作，確保服務業這台經濟火車頭能夠穩定運轉，共同帶動台灣的經濟成長。

