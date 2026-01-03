連「吞吐氣息」都要被聽見！高真挑戰極近距離舞台 心聲曝光

高真即將站上Billboard Live TAIPEI 。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）





國際級音樂殿堂Billboard Live TAIPEI即將迎來兩組風格鮮明的音樂創作者—創作歌手高真TRU與迎來成軍15週年的樂團生命樹，分別於10日與18日登台演出，在以「極近距離」聞名的場域中，展開最真實、也最細膩的音樂對話。

高真即將站上Billboard Live TAIPEI，坦言心情百感交集。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

即將站上Billboard Live TAIPEI 這個曾有偶像Eric Martin登台演出的舞台，高真坦言心情百感交集，「緊張會留到上台前十分鐘，現在這個當下更多的是期待。能站上自己偶像也曾站過的舞台，對我來說本身就是一件很榮幸、以前難以想像的事。」

面對 Billboard Live TAIPEI近乎零距離的舞台特性，高真也特別調整演唱狀態，希望不只讓觀眾聽見聲線，更能感受到呼吸、表情與情緒的流動，「在這樣的空間，不只是聲音，連唱歌時吞吐氣息的變化，都希望大家能清楚感受到。」

為了這場演出，高真不只重新編排歌單，更驚喜宣布，演出當晚，將是他全新單曲〈都怪你太美〉的首唱舞台。現場同步推出「高真專屬調酒－都怪你太美」，以及全新個人週邊，從聽覺、視覺到味覺全面打造沉浸式體驗。高真形容這場演出：「希望能帶給大家一個，真誠感受到『高真』溫度的夜晚，就像面對面聊天一樣自在。」

而另一場同樣備受期待的演出，則是成軍15週年的生命樹。對他們而言，站上 Billboard Live TAIPEI 不只是一場表演，而是一個象徵音樂走向更成熟階段的重要里程碑。團員們特別期待與觀眾之間的「眼神交會」，小王子笑說：「我們很想看到大家聽音樂時最真實的表情，甚至是一起舉杯的聲音，這種互動只有在這裡才會發生。」

成軍15週年的生命樹也將站上Billboard Live TAIPEI。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

生命樹透露，這次演出將是一場結合影像與音樂的新實驗，既保留標誌性的能量，也希望帶領全場「一起嗨」。若要推薦一首最適合在 Billboard Live TAIPEI 聆聽的作品，團員一致選擇〈黑羊〉，細膩層次搭配頂級音響系統，將歌曲中的孤寂與掙扎堆疊成宛如聽覺電影般的立體世界。此外，演出也將首度公開新歌〈白色迴廊〉完整版，搭配專為場地打造的全新影像設計，團員直言：「這首歌真的一定要現場聽。」

談及演出想傳遞的核心，生命樹形容，那是一種屬於相遇當下的微光時刻，「生命不只是一個瞬間，而是我們在此刻所創造的火花。」目前他們正全心投入演出的籌備，同時也同步進行第三張專輯的創作與製作，迎向新的音樂階段。



