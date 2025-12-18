連「巴鐵」都棄中而去? 改與土耳其合作無人機 北京 : 中巴軍事關係仍穩定

有消息指出，巴基斯坦計畫與土耳其深化無人機合作，部分國際及印度媒體據此解讀中國與巴基斯坦之間的軍事合作可能出現變化。 圖：翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 有消息指出，巴基斯坦計畫與土耳其深化無人機合作，並在國內推動組裝與生產，引發外界關注其是否調整既有的軍事採購方向。部分國際及印度媒體據此解讀中國與巴基斯坦之間的軍事合作可能出現變化，相關說法引起討論。

騰訊網帳號「張斌說」指出，巴基斯坦目前服役的軍用無人機仍以中國製造為主。雙方在該領域的合作可追溯至十多年前。 2012 年，巴基斯坦以中國「彩虹- 3 」為基礎，透過技術合作方式，在本土整合設計並組裝生產「沙赫帕爾- 1 」無人機，為其後續發展奠定經驗基礎。此後，巴方陸續引進中國「翼龍- 2 」與「彩虹- 4 」，至今仍是其無人機部隊的核心裝備。

中國無人機彩虹- 4 。 圖：翻攝自騰訊網

在引進外國成熟機型的同時，巴基斯坦亦持續推進本國無人機研發，推出「沙赫帕爾- 2 」與「沙赫帕爾- 3 」等型號，部分技術借鑑中國產品，主打成本控制與本土化生產。約在 2021 年前後，巴基斯坦開始引進土耳其 TB2 無人機，該型無人機因實戰經驗豐富、價格相對具競爭力，逐漸在國際市場受到關注。

近期，巴基斯坦與土耳其商討進一步合作研發新型無人機，並考慮在國內進行組裝生產。巴基斯坦在軍備採購上向來採取多元化策略，除性能因素外，亦需兼顧價格、後勤體系、安全性以及國內外政治環境，以維持整體軍事體系的平衡與穩定。

巴基斯坦與土耳其在無人機領域的合作屬於既有軍事交流的延伸，並不必然意味著其與中國軍事關係的削弱。中巴雙方在長期合作中已形成廣泛且多層次的利益連結，未來發展仍有待持續觀察。

