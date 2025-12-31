連７年獲１７座公共工程金質獎

公共工程委員會舉辦第二十五屆「公共工程金質獎」揭曉，宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」首次拿下「水利類（第二級）優等獎」。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

公共工程委員會舉辦第二十五屆「公共工程金質獎」揭曉成績，宜蘭縣政府水利資源處主辦、教育處洽辦「宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」獲得「水利類（第二級）優等獎」，縣府也締造了連續七年內累計十七座金質獎，展現長年努力打造高品質公共工程成果。

近年台灣輕艇激流選手在國際賽事爭取到亮眼成績，但感受到國內未有完善及標準練習環境，常需在國外移地訓練，因此宜蘭縣政府極力向運動部爭取二億元補助款及自籌七千萬經費，在安農溪打造一座專業、安全且符合國際級標準競賽場地，隨著場地完工，第一場重大賽事即為二０二五世界壯年運動會輕艇激流標桿比賽，吸引世界六國共二十八位選手共同開箱分享。

水利資源處自從在第十九屆「阿里史溪抽水站新建工程」、第二十屆「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」及「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」…等工程，分別榮獲五座「公共工程品質優良獎」及二座「公共設施維護管理獎」，今年再度拿下第二十五屆「公共工程品質優良獎」，七年榮獲八座金質獎紀錄。

代理縣長林茂盛指出，自從一０八年起一路要求縣府團隊需以如期、如質、零工安之高標準來完成公共工程建設，鼓勵府內業務單位參加「宜蘭縣政府公共工程優質獎」，藉由良性競爭評選出優異作品，代表宜蘭縣參加公共工程金質獎爭取榮譽。