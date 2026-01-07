連「火箭阿伯」都震撼了！實驗狂魔老董領軍，益材高壓氣瓶從工業市場，一路做到火箭衛星，怎麼辦到的？





拋下世界第一的光環，益材董事長翁冠群毅然投入高壓氣瓶戰場。

從工業市場打開知名度，再一路做到火箭、衛星，他是怎麼辦到的？

很少有什麼事情，會讓國家太空中心主任吳宗信感到意外，因為有「火箭阿伯」稱號的他，一向被認為是想像力最大膽、狂放的那個人。但也有少數例外，像是他一開始沒料到，竟然有台灣本土廠商能做得出用於火箭的碳纖維高壓氣瓶。

十多年前，吳宗信首次走進益材科技位於桃園龜山的舊廠房，立刻被眼前景象震撼，「居然有人能自行打造無縫高壓氣瓶，重量還比原本的鋼瓶輕三分之一。」他回憶，當時他就認為這家公司的產品有機會與台灣自研的火箭，一起飛上太空。

吳宗信沒有看走眼。

如今，專注於高門檻、高安全規格高壓氣瓶與結構體的益材，產品線橫跨工業用特殊氣體、醫療、消防呼吸系統、飛機、衛星與火箭，客戶包含全球最大工業氣體公司Linde、消防設備龍頭3M、飛機設備製造巨頭Safran，以及美國衛星新創與台灣國家太空中心等，年出貨量40萬支，已將超過百支高壓氣瓶送入低地球軌道運行。

打造出太空等級設備的，是擁有台大應用力學博士學位的益材董事長翁冠群。為了一圓太空夢，他用超過15年時間、燒掉逾3億元資金，幾乎賭上一切。

2006年，翁冠群是巨大集團旗下、專門研發高級複材的子公司巨瀚科技總經理。當時自行車產業正邁向盛世，他卻選擇離開業界霸主巨大集團，並用出售股票獲得的5千萬元資金，自行創業。

益材董事長翁冠群擁有台大博士學歷，他將所學的力學理論應用於高 壓氣瓶研發。

▲益材董事長翁冠群擁有台大博士學歷，他將所學的力學理論應用於高壓氣瓶研發。（攝影／陳睿緯）

避開紅海 鎖定關鍵製程

「我決定投入一個不容易被抄襲的產業。」翁冠群興致昂然憶當年，彼時巨瀚剛幫集團做出第一台碳纖維自行車，但因難以申請結構專利，馬上就引來2、30家同業模仿，他對與大家做一樣的事情沒興趣，決定去走一條另類的路：轉攻已被美國視為國防、太空領域關鍵技術的高壓氣瓶。許多人聽他要離開巨大創業，並鎖定高端產品，紛勸「別想不開」，但翁冠群沒動搖：「我學的微積分、力學理論，跟美國人一樣，一定做得到。」

公司創立初期，先從運動用的漆彈用氣瓶切入，快速累積碳纖維與鋁合金高壓氣瓶的製程能力與國際認證經驗；3年後，成功研發出存放期比同業長5倍的鋁合金氣瓶，打入全球前四大氣體公司供應鏈，正式跨入工業用市場，首次嘗到獲利滋味。「那時候，我們第一次被認可是一個player（玩家）。」翁冠群回憶。

然而，打進工業用市場，無法滿足熱愛冒險實驗的翁冠群。為提升技術水準，益材持續投資大型設備，並頻繁地將產品送往美國、加拿大認證，種種燒錢作為，讓公司在2020年前累積虧損超過3億元、一路增資9次。直到疫情推升工業氣體需求，益材才憑藉可長期穩定儲存精密氣體的高壓氣瓶，2020年起轉虧為盈，連續6年獲利。

攤開財報，受惠工業用氣瓶訂單穩健成長，益材2025年前11個月營收超過3.4億元，年增近兩成，創下新高；2025年上半年EPS（每股稅後純益）為0.81元，預計於2026年1月下旬登錄興櫃。

雖然穩定獲利，但翁冠群心中一直有個「不會輕易被抄襲」的目標：航太與太空領域。因此早在疫情前，就積極開發火箭與衛星用高壓氣瓶。益材剛投入研發時最大瓶頸，是火箭被視為軍用技術，相關材料與設備多受出口管制，只能自行開發。

攜手台塑 切入火箭結構體

翁冠群因此找上具備碳纖維生產能力的台塑合作，由台塑協助優化碳纖維製程，益材負責找到黃金配方，確保負責黏合的環氧樹脂不會快速硬化；翁冠群還自行設計大型纏繞設備，並選定乾式纏繞技術，讓結構在極限輕量化下，仍能承受火箭升空時的巨大負載。

雙方歷時一年以上、進行至少50次強度與爆破測試，才讓碳纖維材料達到航太標準，「我看見翁冠群對追求完美的執著。」一位不願具名的台塑高層直言。

有技術，也要有客戶。2023年，益材透過公開招標程序，正式成為太空中心自製火箭結構體供應商，預計2026年先試用在 探空火箭 ，未來逐步進展至入軌載具。

探空火箭：用於高空科學實驗、大氣量測或技術驗證的火箭系統，不會進入地球軌道 。

但翁冠群的技術升級路還沒結束。吳宗信分析，憑益材當前技術，要做出直徑僅約40公分的探空火箭外殼，問題不大；但要符合直徑兩公尺、 入軌火箭 規格的大型結構體，且確保火箭在升空過程中不變形又能順利脫落，仍有挑戰。

入軌火箭：能載運衛星、太空艙等太空載具，並加速到足以將酬載送進地球軌道的火箭系統。

為通過考驗，翁冠群這位「實驗控」先以直徑逾1公尺的次軌道火箭結構練兵，反覆嘗試碳纖維排列方向、纏繞位置，並確保環氧樹脂均勻分布。「我相信理論一定是對的，只要每個細節都不出差錯」，他自信地說。

對翁冠群而言，財務數字從來不是前進的驅動力，真正讓他上癮的，是材料成功突破極限的那一瞬間。「走過，都要留下我的足跡。」是翁冠群的座右銘，創業20年的他，還在努力用自己親手打造的材料，想飛上太空走一遭。

益材科技（7879）





