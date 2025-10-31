連「王子」都不是！捲淫魔性醜聞成箭靶 英國國王宣布撤銷安德魯王子頭銜、搬出別墅

英國國王的胞弟安德魯王子捲入淫魔性醜聞，英國王室宣布將撤銷他的王子頭銜。（翻攝自英國王室官網）

英國王室震撼彈！捲入淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞、被控性侵少女的安德魯王子（Prince Andrew），先前自行宣布放棄「約克公爵」（Duke of York）王室頭銜之後，白金漢宮在數週以來的壓力之下，如今進一步宣布，安德魯王子的哥哥、英國國王查爾斯三世為了懲罰他，將連他的「王子」頭銜也一併撤銷，他不僅將被迫改名，也被要求搬離在溫莎城堡附近的皇家別墅。

據報，英國白金漢宮在台灣時間今（31日）凌晨發出重磅消息指出，「國王陛下今天正式啟動程序，撤銷安德魯王子的頭銜和榮譽。」宣布安德魯王子此後將以「安德魯．蒙巴頓．溫莎」（Andrew Mountbatten Windsor）之名示人。王室聲明中提到，此前他在皇家別墅的租約受到皇家法律保障，讓他得以繼續居住，但現在已經發出正式通知要求他交還租約，另尋私人住所。

王室聲明也提到，儘管他否認那些對他的指控，「但這些譴責是必要的」。國王夫婦希望表明，他們自始至終對於性暴力事件受害者和倖存者都抱著深切的關懷與同情。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

