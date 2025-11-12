連「蛋雞羽毛」也含芬普尼 毒物專家推測：雞農違法噴藥驅蟲所致
芬普尼毒雞蛋污染源似找到了！食藥署今（12）日公布，賣出芬普尼雞蛋的彰化縣文雅畜牧場，後續15件樣本檢驗結果出爐，不但又有一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm，連雞羽毛也含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm。專家指出，「連羽毛都有芬普尼農業殘留，且數值比蛋還高」，有可能是雞農違法噴藥驅除雞身上的寄生蟲所致。
食藥署上午公布，彰化縣政府11月10日又至文雅畜牧場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm（合法容許量為0.01ppm）、蛋雞羽毛含芬普尼含0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。
台北榮總臨床毒物與職業醫學部副主任楊振昌表示，從檢驗結果來看，尤其是連蛋雞羽毛都有芬普尼，最有可能的情況就是蛋農違法噴藥，跟2017年那一次一模一樣，當年就是有些雞農違法使用芬普尼來殺雞的寄生蟲，結果連帶雞蛋也受污染。
楊振昌說，依目前數據來看，明顯的，還是有人違法使用，至少在這個養雞場是這樣，因為蛋雞羽毛數值明顯較高，若是飼料造成的污染，檢出數字應平均，且理論上，經過血液循環後， 羽毛裡面的量還要更少一點才對。
此外，最有可能的情況是，雞農把芬普尼直接噴在雞的羽毛上，因為雞的寄生蟲主要在身體部位，如今既然發現還有人偷用，政府就有擴大抽查採檢的必要性，確實釐清真相，讓民眾不再「聞蛋色變」。
話說回來，楊振昌強調，其實民眾無須太過擔心，吃芬普尼毒雞蛋要急性中毒，要短時間吃下100顆蛋；慢性中毒則須每天吃6、7顆，且須連吃數十年才有風險。
