連「齊柏林」衛星升空也要罵！國台辦再轟國防預算：賴清德玩火、狂奔

記者陳思妤／台北報導

總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算，遭國民黨主席鄭麗文怒轟「在玩火」。國台辦今（3）日也嗆，正告賴清德及民進黨當局，「不要玩火」，還批評賴清德在謀獨挑釁、窮兵黷武的道路上「狂奔」。就連台灣自製福衛八號首顆衛星「齊柏林」升空，國台辦也要生氣，稱賴清德當局慣於誇大炒作。

國台辦今天舉行例行記者會，對於賴清德宣布8年1.25兆國防預算，國台辦發言人張晗狂嗆，賴清德無原則媚外、無底線賣台，在謀獨挑釁、窮兵黷武的道路上「狂奔」，大肆揮霍民脂民膏，大搞全民皆兵，不惜把台灣當戰場、把民眾當炮灰，將本可用以改善民生的錢浪費在購買武器、弄養肥軍火商上，只會把台灣推入更加兵凶戰危的險境。

廣告 廣告

張晗還稱，「台獨」意味著戰爭，希望廣大台灣同胞認清賴清德「台獨引戰」的極端危險性、危害性，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，同中方一道推動兩岸關係重回和平發展正軌，切實維護台海和平穩定和自身安全福祉，正告賴清德及民進黨當局，「不要玩火」，玩火者必自焚，以武謀獨、鋌而走險，只會自掘墳墓。

此外，台灣自製福衛八號首顆衛星「齊柏林」在台灣時間11月29日凌晨搭乘SpaceX火箭自美國發射升空，賴清德表示，要持續發展太空產業，讓台灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色，打造新的「護台神山」。對此，張晗也不滿稱，賴清德當局慣於誇大炒作、對外勾連，欺騙民眾，誤導輿論。

更多三立新聞網報導

賴清德批在野黨接受一個中國原則 侯友宜：我們國家叫做中華民國

賴清德示警九二共識變「愛國者治台」！綠：可能是香港大火原因之一

賴清德指一國兩制是不可碰觸紅線 國台辦崩潰喊：剝奪追求美好生活權利

蛤？國民黨要修《國籍法》 國台辦狂挺：陸配參政權應得到維護

