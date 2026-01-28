在這個快節奏的時代，有多少朋友和我一樣是「2 倍速教徒」呢？只要不是精彩的電影大作，不管是看教學還是追八卦甚至是新聞，手指都會不自覺地往播放速度按下去，比較節省時間對吧？不過最近聽說 YouTube 打算把這個神功能收回去，變成 Premium 會員才能享有的專屬福利？

連 2 倍速都要收費？YouTube 是測試新功能，還是為了對免費用戶發出「訂閱誘惑」？

YouTube 測試真的太狠心

最近傳出 YouTube 疑似正在針對「播放速度」功能進行 A/B 測試。簡單來說，就是有人的帳號被分到了「天選之組」，想要調整影片速度時，畫面竟然跳出必須訂閱 YouTube Premium 才能使用的提醒。這讓原本習慣免費切換速度的大家瞬間炸鍋，畢竟這可是我們節省時間、快速吸取資訊的神器啊！

（圖片為AI生成）

虛驚一場？原來是 4 倍速新功能在招手？

反彈聲浪太大，多家媒體去敲 Google 大門，Google 官方出來回應，普通用戶目前依然可以照常使用最高 2 倍速的播放功能，暫時並沒有要沒收大家權益的打算。解釋網友看到的付費提示，是 YouTube 正在實驗的新功能：讓 Premium 用戶可以解鎖「最高 4 倍速」的觀看體驗，就是那種快到可能連台詞都聽不清楚、但能讓你瞬間看完一部長篇大論的神速模式

是測試，還是對免費用戶的「訂閱誘惑」

其實 YouTube 近年來打擊廣告攔截器的力道大家有目共睹，目的就是希望大家「不想看廣告就付費」。但沒想到這次腦筋動到了功能面上，將原本屬於大眾的基礎功能拉高門檻。雖然官方目前還沒正式宣布這到底會不會成為永久政策，但從過去的經驗來看，只要測試數據顯示這能有效轉換 Premium 會員，這道「付費牆」真的很有可能就此立起，讓原本就覺得廣告很長的免費用戶處境變得更加步履艱難

（圖片為AI生成）

小結：我該課金了嗎？

如果你是那種連 2 倍速都覺得太慢、恨不得一目十行看完整個 YouTube 頻道的「趕火車狂人」，那麼這次測試的 4 倍速功能簡直就是為你量身打造的，課金下去準沒錯，還能順便享受無廣告的清爽感，但如果你覺得 2 倍速已經是人類聽覺的極限，而且還能忍受偶爾跳出來的廣告，那目前繼續當個快樂的佛系觀眾其實也完全夠用啦！只是這次的測試或許是一個訊號，暗示著未來 Premium 訂閱可能會從「加分項」變成「必需品」

留言告訴我～你們會不會跟我一樣願意為了「倍速」掏錢呢？

