連10天密集審理！柯文哲：今天是司法史上重要一天 捍衛清白、奮戰到底

記者林盈君／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案等，台北地院自今（11日）起，將連續10個上班日，全天候密集開庭審理，目前進入言詞辯論階段，因此包括柯文哲等共11名被告都會被傳喚出庭。今天上午，柯文哲現身北院，接受媒體採訪時，直接怒嗆「你們到底在怕什麼？有什麼不敢公開的？」，表示會在法庭上捍衛自己的清白。

柯文哲現身北院，表示會在法庭上捍衛自己的清白。（圖／翻攝畫面）

柯文哲受訪指出，今天是台灣司法重要的一天，有點關係到個人到台北市的市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。他表示，司法是國家最後一道防線，唯一的目的就是維持社會的共識，不能變成當權者的工具，特別是司法不可以勾結媒體，淪為政治打手，更提到「大罷免大失敗32比0」。

廣告 廣告

柯文哲現身北院，表示會在法庭上捍衛自己的清白。（圖／翻攝畫面）

柯文哲表示，台北地檢署的會是重要的，原本今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會重視的案子，在社會大眾公開，但卻由法庭直播變成事後的紀錄片，他不禁質疑「到底在怕什麼？有什麼不敢公開的？」只希望可以分享，希望聽可以讓大家知道到底發生了什麼，為公務員的尊嚴、為台灣的社會、公德、正義，我會奮戰到底。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

最終辯論階段！柯文哲、李文宗今現身北院 他受訪怒嗆：到底在怕什麼？

北市「海派私房菜」遭砸！警衝摩鐵逮捕2蒙面男 疑有新竹三環幫背景

北市「海派私房菜」遭砸！多名帽T男持球棒猛敲+潑漆 驚悚畫面曝光

女中尉激戰已婚同袍「搞出人命」！傳訊嬌嗔：好想咬你 正宮崩潰提告

