連10年漲薪！賴清德承諾「今年還會調薪」 基本工資可望站上3萬元

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

總統賴清德今（4）日出席國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，會中致詞宣布，政府今年將再度調整基本工資，月薪可望「跨過3萬元」，持續以調薪帶動企業為員工加薪，讓勞工實質受惠。

總統賴清德今（4）日表示，今年還會再調薪，基本工資有望跨過3萬元。（圖／取自臉書／賴清德）

賴清德指出，政府已經連續10年、每年調升勞工基本工資，從早年的2萬8元，提高至今年的2萬9500元，今年仍將持續調整，「我跟大家報告，今年我還會再調薪，讓基本工資能夠跨過3萬塊錢」盼透過政策引導，促使大型企業與中小企業同步為員工加薪。他也提到，過去10年間，公務人員已完成4次調薪，累計加薪幅度達14%。

賴清德表示，政府會與上班族站在一起，持續推動加薪、減稅與社會投資政策，減輕民眾生活負擔。他舉例，單身租屋族年收入64萬元以下可免繳所得稅，育有幼兒或需扶養長輩的家庭，免稅門檻也進一步提高。

除勞動政策外，賴清德也說明，因應台美關稅議題，行政院已編列930億元預算，從人才培育、金融支援、穩定就業及協助拓展市場等面向，協助受影響的中小微型企業度過衝擊。

賴清德並指出，台灣整體經濟持續成長，去年經濟成長率達7.37%，失業率降至約3%，國民平均所得今年可望接近4萬美元。因應新時代來臨，政府正推動「AI新十大建設」，目標在2040年前培育50萬名人工智慧人才，成立國家級算力中心、AI資料中心的同時，協助中小企業轉型，強化台灣整體產業競爭力。

