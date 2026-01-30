連11年賸餘 南市減債205億

市庫連十一年決算賸餘，城西焚化爐BOT案執行成功，為重要的關鍵因素。（財稅局提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市府自升格直轄市以來，市府團隊秉持「撙節優先、開源並濟」的理念，根據去年度初步結算，預計將創下連續十一年決算賸餘的新標竿，減債達二百零五億元，讓市民人均負債從三點二萬元降至二點一萬元，為市府永續發展奠定穩固財政基礎。

財稅局三十日發表成果指出，市府在「開源有成」方面，成功引進民間資源，挹注市庫四０七億元財政收益，透過市地重劃、市有土地標租售、促參委外及設定地上權等開源措施。

自黃市長上任七年以來，促參成果亮眼，累計成功簽約五十七件，引進民間投資逾七百八十六億元，成功案例包括「城西焚化爐ＢＯＴ案」引資七十二億元，預期售電收入可達十五點九億元；去年底簽約的「台南市立醫院ＢＯＴ案」投資達七十六億元。

在「節流有方」方面，首創大學退校轉型為市政願景園區，透過撙節支出、員額管控、閒置資產活化等節流措施，累計節省支出約七十七億元。其中閒置資產活化，成功媒合一百四十二處地點，節流效益達三十三億元。以台灣首府大學為例，校舍退場後由市府接管再利用，打造「曾文市政願景園區」，有效整合七個機關、十三個單位行政資源，節省市庫約十七億元建設經費，為全國首創之成功典範。

在「減債有感」方面，公共債務的負債年減率六都第一，自一０七年高達六０三億元逐年下降至去年為三九八億元，市民人均負債從三點二萬元降至二點一萬元，降幅達三十四％，負債年減率為六都第一。