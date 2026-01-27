連12年響應寒士吃飽30 永慶加盟四品牌台南經管會送暖植物人家庭

cnews207260127a01

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

幫助弱勢植物人家庭安心過新年，永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，連續12年響應「寒士吃飽30」活動，今年贊助10萬元給創世基金會台南分會，讓更多植物人家庭可以在農曆春節時享用熱呼呼的豐盛年菜。1月23日永慶加盟四品牌台南區經管會幹部們更與創世基金會志工一同探訪植物人家庭，送上愛心年禮與紅包，給予他們滿滿的關愛與祝福。

根據創世基金會統計，照顧一位植物人，每月花費約5至7萬元，開銷龐大，導致很多家庭對於年節圍爐餐食難以負擔。為了讓植物人家庭能在寒冬中享用溫暖的年菜，減輕生活壓力，創世基金會每年舉辦寒士吃飽30活動，盼社會大眾伸出援手，讓弱勢家庭也得以享用豐盛的年夜飯。

深知植物人家庭長期照護艱辛的永慶慈善基金會董事呂啟綸表示，永慶加盟四品牌已經連續12年力挺寒士吃飽30活動，雖然近期房市交易量下修，但同仁們的愛心依舊不落人後，總計募集到10萬元支持創世基金會台南分會，讓更多植物人家庭感受到社會的溫暖。

另一方面，永慶加盟四品牌幹部們也親自參與植物人家庭訪視。永慶不動產暨永義房屋台南區經管會長蔡武霖指出，近期受強烈冷氣團影響，氣溫轉為嚴寒，植物人平日就需要有人細心照顧，寒冬中更要加倍留意，無論是照護者或植物人都很辛苦，希望送上的年禮與紅包，能溫暖這些家庭。

有巢氏房屋暨台慶不動產台南區經管會長謝旺瑋則提到，寒士吃飽30活動準備了開運好食雞、御品佛跳牆等7道加熱即食年菜，將在農曆年前發送給這些植物人家庭，讓他們可以在除夕夜團圓圍爐、享用美食，然而目前活動經費還有3成左右的缺口，期望藉由拋磚引玉，號召更多民眾、企業慷慨解囊，一起傳遞愛與關懷的力量。

永慶房產集團表示，除了提供給消費者買賣房屋上誠實優質的服務外，號召旗下加盟四品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產支持全台的在地公益活動，以實際行動回饋社會，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。

