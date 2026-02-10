連12紅！1月機械出口29.76億美元 半導體2大設備超旺

機械業景氣回溫確立，出口連12月成長、AI設備成主力。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕出口動能續強。機械公會今(10)日公布1月台灣機械設備進出口統計速報，1月機械出口金額達29.76億美元，不僅連續12個月維持正成長，更已連續3個月單月出口值站穩29億美元以上，顯示整體機械產業景氣明顯復甦，成長趨勢趨於穩定，但主要還是半導體相關設備如電子、檢量測設備出口表現亮眼，工具機出口還是偏冷。

機械公會統計，1月機械出口29.76億美元，較去年同期22.83億美元成長30.3%；若以新台幣計算，出口金額為938.27億元，年增24.9%。

就產品別來看，1月機械出口前三大項目為電子設備、檢量測設備及動力傳動件，年增幅介於23%至33%之間；出口市場方面，前三大地區依序為美國7.8億美元、中國6.15億美元及日本2.41億美元。

機械公會指出，2026年1月台灣機械出口持續大幅成長，自去年2月起已連續12個月呈現正成長。雖然今年1月的高成長基期部分來自去年同期受春節假期影響、工作天數較少，但即便如此，單月出口值仍達29.76億美元，且連續3個月站上29億美元關卡，顯示產業景氣已全面復甦並進入穩定增長階段。

受惠人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)及雲端資料服務等終端需求持續暢旺，半導體相關設備需求湧現，帶動電子設備與檢量測設備出口表現亮眼，1月出口分別年增33.9%與23.8%，兩項合計占整體機械出口比重約34%，為台灣機械出口的主要支撐動能。

至於工具機產業，1月出口金額為1.56億美元，年增15.7%，雖較去年同期成長，但單月出口值仍偏低，且較上月1.77億美元減少0.21億美元，月減11.9%。機械公會指出，工具機產業仍面臨市場需求動能不足，加上新台幣匯率偏強，出口訂單競爭依舊激烈。

機械公會也再度重申，新台幣匯率強勢持續影響台灣機械出口競爭力。觀察近五年主要貨幣匯率變化，新台幣僅貶值11.0%，日圓貶值幅度高達51.2%，兩者差距約40%；此外，韓元累計貶幅也達34.2%。在匯率劣勢下，台灣工具機中的標準機型與泛用機型過往的性價比優勢已不復存在，訂單爭取難度明顯提高。

展望2026年，機械公會表示，在歷經美國對等關稅影響、對美出口短期波動後，全球經濟不確定性已逐步下降，台灣機械產業復甦動能明確且趨於穩定，預期全年整體機械出口可望成長5%至10%，機械產值更有機會年增逾10%。

