連13年創新高！日本外籍勞工突破257萬人，2025入境訪客突破4千萬、台灣位居第三

日本外國勞工人數持續攀升，根據厚生勞動省最新數據，截至2025年10月底為止，在日工作的外籍勞工、人數達到257萬1037名，連續13年刷新歷史新高紀錄，這也顯示在少子化與人力短缺壓力下，日本對外籍勞動力的依賴程度，正在快速累積加深。

如果從家鄉國籍別區分，越南籍勞工人數最大宗，其次分別是中國與菲律賓。

而居留資格方面，以「專門性、技術性領域在留資格」人數最多，達到86萬5588人。其中，日本政府從2019年開始推動，以補足人力缺口為主要目的「特定技能制度」，迄今已吸引28萬6225人申請取得，這些勞工主要集中在醫療照護等長期缺工產業。

廣告 廣告

2026年1月27日，東京民眾參加日本極右翼政黨三成黨在2月8日眾議院選舉前舉行的競選活動。 (AP)

厚生勞動省指出，外國勞工增加，主要原因就是日本企業面臨嚴重勞動力不足困境，外加當地社會治安良好、環境相對穩定，使其成為外國勞工出外就業的首要選擇地。

除了赴日打工，日本出入國在留管理廳最新統計顯示，2025全年入境日本的外國人數，大約有4243萬人，比前一年增加約565萬人，創下歷史新高。

這些訪問日本的外國人，多半是以觀光旅遊為目的入境，如果依國家與地區進行分析，來自南韓的旅客、以約總量923萬人高居第一，其次則是中國，大約有722萬人；而台灣則以約639萬人次，位居排名第三。

更多風傳媒報導

