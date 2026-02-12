連19季、經濟四冠王 盧秀燕任內經濟指標全國第一
【記者陳世長台中報導】台中市長盧秀燕上任7年來推動「前店、後廠、自由港」富市三大經濟發展策略成效顯著。市府經濟發展局表示，根據經濟部最新統計，台中市在商業登記家數、公司登記家數及資本額增長等8項關鍵經濟指標中，已連續19季有4項以上蟬聯全國第一，穩居「經濟四冠王」，展現企業對台中投資環境的高度信心與產業發展的強勁動能。
經發局長張峯源表示，台中近年經濟表現亮眼，「會展經濟」成為重要推手。由市府自籌89億元興建的「台中國際會展中心」，在盧市長任內拍板動工並順利完工，去年10月啟動試營運，補足台中產業長期缺乏大型展館的關鍵拼圖。前3場指標性大展吸引近25萬人次進場，預估創造逾15億元商機。會展產業具有1比9的經濟乘數效應，每投入1元預算可帶動9元周邊產值，外貿協會預估啟用首年商機上看200億元，成為中台灣經濟成長的新引擎。
張局長指出，會展中心作為「前店」，成功串聯台中特有的精密機械、半導體、航太等九大產業聚落「後廠」，強化「台中接單、台中生產」的完整供應鏈優勢。自108年迄今，台中在「投資台灣三大方案」中以累計354家投資案持續居全國第一，占全台逾五分之一，創造超過2萬5千個就業機會。
張局長說明，依經濟部統計，截至114年底，台中市工廠登記家數突破1萬9,500家，全年新登記工廠達1,263家，雙雙位居全國第一，持續穩居製造業重鎮。隨著台積電宣布總投資1.5兆元於台中擴廠，並動工興建4座1.4奈米先進製程新廠，相關供應鏈企業也加速布局，包括巨菱精密化學、新萊應材及鴻勁精密等業者陸續擴產設廠，形成半導體產業群聚效應，進一步強化台中產業競爭力。
經發局表示，會展中心後續展覽接續登場，包括寵物展、婦幼展、旅展暨伴手禮展、酒展及家具名床展等，其中「TMTS 2026台灣國際工具機展」將是啟用後首場全館使用的大型國際展會，1,800個攤位已全數額滿，百家廠商候補，顯示市場對台中產業前景高度看好。
經發局強調，市府與經濟部共同推動的二期工程亦同步規劃中，未來兩館總攤位數將近5,000個，可望成為全台最大、最新、最具競爭力的會展基地，帶動中部躍升為國際級會展重鎮，持續強化台中作為國際商貿活動首選城市的實力。
