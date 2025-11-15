連2天占位惹罵！遭抬下火車婦 又「坐著不走」被警強拖下車

台鐵昨（14）日發生一起占位事件，在某新自強號列車上，有女乘客占用對號座位且屢勸不聽，最後被列車長拒絕載客，並由兩名員警抬下列車，過程中女子還不斷大喊救命，讓不少乘客都傻眼。而隔了一天，也就是今天下午，這名女子又出現在另一輛列車上，再次搶占別人的位置，讓人相當頭痛。

女子占位導致誤點，遭抬下車。圖／翻攝自threads@li.li.161

這名占位民眾昨日搭上海線自強145列次，占用別人座位導致誤點，列車長上前關切，她卻是頻頻跳針，堅持自己搭的是自由座，絲毫不肯讓座，明明該列車第八節車廂是對號座，女子疑自知理虧改口，稱要現場將位子買下，遭列車長拒絕，並依法執行公權力，讓警方強制將女乘客抬下車，女子過程中則是連喊17聲救命，令現場乘客傻眼。

沒想到這名女乘客今天又出現在新竹某自強號列車上，占用別人座位，鬧到鐵路警察來趕人，且說什麼就是不走，最後遭警方強拖下車，結束這場鬧劇。

女子隔日又占別人位置，鬧到鐵路警察來趕人。圖／翻攝自threads@tim455361

新竹、台中／蔡志恆、林書弘、黃致堯、王東山 責任編輯／陳俊宇

