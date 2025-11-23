連2天火箭發射成功 「淡江二型」射高逾7公里驗證航電系統
即時中心／徐子為報導
繼昨（22）天成大航太系團隊科研火箭AfterLight 1成功升空，淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製的「淡江二型」火箭，於今天清晨6時46分，同樣也在屏東旭海科研火箭發射場發射升空，成功驗證航電系統的表現能力。
國家太空中心（TASA）說明，今天的火箭飛試「淡江二型」推進13秒，達最高點的飛行時間為38秒，依最後一筆回傳數據估計，射高超過7公里，後因高度超過傳輸極限，再無資料更新。計畫主持人、淡江大學航太系教授王怡仁認為，團隊設計製造的航電系統在高速與強烈震動環境下能穩定即時傳輸，值得驕傲。
淡江大學自2021年起便投入科研火箭研發計畫，先前已發射「淡江一型」、「Jessie」、「Polaris」火箭，此次「淡江二型」採用Polaris引擎，打造長222公分、直徑14公分、重量52.3公斤、推力2765牛頓、總衝26000牛頓．秒的科研火箭，搭載新一代航電系統，以強化航電通訊與遙測性能。
王怡仁說明，「淡江二型」是淡大第4支研發火箭，而每次驗證目的都不同。第一次「淡江一型」驗證推進系統，第二次「Jessie」驗證複材強度，第三次「Polaris」驗證減震系統。因目標是往發展姿態控制發展，這次「淡江二型」是為驗證航電系統的表現能力，而航電系統成功，就確認可以往姿態控制方向前進。
淡江大學航太系教授蕭富元補充，未來團隊將持續推進箭身滾轉控制、火箭分節與空中二次點火等核心技術，這些技術發展都是以穩定可靠的航電系統為基礎。
航太系主任洪健君強調，火箭研發是一項高度整合的系統工程，仰賴多領域專業合作，「淡江二型」由「太空科技實驗室」的大學部學生完成。
淡江大學製研火箭經驗豐富，也因此被國家太空中心選定為今年「台灣盃火箭競賽」公版引擎的研製團隊。
太空中心表示，為培養運載火箭研發人才，委由學研界執行科研計畫，提升學界研製火箭能力、並培育人才。為補足台灣太空產業鏈中太空運輸缺口，TASA已在國科會支持下，啟動入軌火箭研製計畫。
淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，23日6時46分在旭海科研火箭發射場成功發射升空，圖為團隊師生合影。（圖／太空中心提供）
原文出處：快新聞／連2天火箭發射成功 「淡江二型」射高逾7公里驗證航電系統
一飛衝天！成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空
即時中心／徐子為報導成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社研製的AfterLight 1科研火箭，於今（22）天上午6時30分在旭海科研火箭發射場發射升空，火箭推進6秒，總飛行時間達60秒、射高761公尺。團隊表示，航電系統完整記錄飛行資料，將會集合參數進行分析，作為後續火箭任務參考。民視 ・ 1 天前
淡大科研火箭「淡江二型」發射成功 (圖)
淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製的「淡江二型」火箭，於11月23日6時46分，於國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空。中央社 ・ 53 分鐘前
成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空
（中央社記者趙敏雅台北22日電）國立成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社研製AfterLight 1科研火箭，今天上午6時30分於旭海科研火箭發射場發射升空，火箭推進6秒，總飛行時間60秒、射高761公尺，團隊表示，航電系統完整記錄飛行資料，將會集合參數進行分析，作為後續火箭任務參考。中央社 ・ 1 天前
淡大第4支科研火箭「淡江二型」發射！射高7公里 航電驗證成功
淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今(23)日6時46分於國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空。「淡江二型」推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里。飛行過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，符合任務目標。計畫主持人、淡江大學航太系王怡仁教授開心地表示，航電系統成功即確認可以往姿態控制方向前進，他為團隊感到驕傲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
創紀錄！淡江二型探空火箭飛行高度超過7公里 驗證新一代航電系統穩定性能
生活中心/綜合報導淡江大學航空太空工程學系於今（23）日上午6時46分，在屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」。火箭燃燒推進時間13秒，到達最高飛行高度時間38秒；最高飛行高度超過7公里，為歷來最高成績。全程依照預定程序順利完成飛行，並順利降落於預定落點範圍內，圓滿完成任務，為淡江大學火箭發展史再添新頁。民視 ・ 6 小時前
