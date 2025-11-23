連2天火箭發射成功 「淡江二型」射高逾7公里驗證航電系統

即時中心／徐子為報導



繼昨（22）天成大航太系團隊科研火箭AfterLight 1成功升空，淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製的「淡江二型」火箭，於今天清晨6時46分，同樣也在屏東旭海科研火箭發射場發射升空，成功驗證航電系統的表現能力。





國家太空中心（TASA）說明，今天的火箭飛試「淡江二型」推進13秒，達最高點的飛行時間為38秒，依最後一筆回傳數據估計，射高超過7公里，後因高度超過傳輸極限，再無資料更新。計畫主持人、淡江大學航太系教授王怡仁認為，團隊設計製造的航電系統在高速與強烈震動環境下能穩定即時傳輸，值得驕傲。

淡江大學自2021年起便投入科研火箭研發計畫，先前已發射「淡江一型」、「Jessie」、「Polaris」火箭，此次「淡江二型」採用Polaris引擎，打造長222公分、直徑14公分、重量52.3公斤、推力2765牛頓、總衝26000牛頓．秒的科研火箭，搭載新一代航電系統，以強化航電通訊與遙測性能。



王怡仁說明，「淡江二型」是淡大第4支研發火箭，而每次驗證目的都不同。第一次「淡江一型」驗證推進系統，第二次「Jessie」驗證複材強度，第三次「Polaris」驗證減震系統。因目標是往發展姿態控制發展，這次「淡江二型」是為驗證航電系統的表現能力，而航電系統成功，就確認可以往姿態控制方向前進。



淡江大學航太系教授蕭富元補充，未來團隊將持續推進箭身滾轉控制、火箭分節與空中二次點火等核心技術，這些技術發展都是以穩定可靠的航電系統為基礎。



航太系主任洪健君強調，火箭研發是一項高度整合的系統工程，仰賴多領域專業合作，「淡江二型」由「太空科技實驗室」的大學部學生完成。



淡江大學製研火箭經驗豐富，也因此被國家太空中心選定為今年「台灣盃火箭競賽」公版引擎的研製團隊。



太空中心表示，為培養運載火箭研發人才，委由學研界執行科研計畫，提升學界研製火箭能力、並培育人才。為補足台灣太空產業鏈中太空運輸缺口，TASA已在國科會支持下，啟動入軌火箭研製計畫。

淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，23日6時46分在旭海科研火箭發射場成功發射升空，圖為團隊師生合影。（圖／太空中心提供）



















