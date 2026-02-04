連2天發生持刀隨機傷人案件 警政署：增加巡邏密度、提高見警率

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

台南昨（3）日晚間發生一名陳姓男子持刀隨機攻擊事件，造成兩名民眾受傷，今（4）日清晨於苗栗又發生一起持刀揚言傷人案，造成一名警察重傷、一名民眾輕傷及嫌犯遭警方開槍制伏重傷不治死亡。警政署表示，對此二案高度重視，並對第一線同仁在案發後英勇果斷執法、即時制止犯罪之作為，給予高度肯定，適逢年關將近，會在人潮聚集處所增加巡邏密度、提高見警率，以增加犯罪嚇阻力。

連2天發生持刀隨機傷人案件，警政署表示，目前鄰近春節期間，為避免類此暴力事件再次發生，會在人潮聚集處所，增加巡邏密度、提高見警率，增加犯罪嚇阻力。（圖／警政署提供）

警政署表示，針對近期於台南、苗栗地區發生的案件警政署高度重視，而對於同仁在案發後英勇果斷執法、即時制止犯罪之作為給予高度肯定，並對受傷同仁表達關懷與慰問。為確保社會安定，警政署已要求各級警察機關強化勤務作為，嚴防模仿效應，落實保障國人生命財產安全。

此外，警政署重申，警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸，並提醒警察同仁於執行勤務時，務必在確保自身與民眾安全的前提下，維護社會治安。適逢年關將近，為避免類此暴力事件再次發生，警政署也已通令全國各警察機關針對民生物資採買市場、大眾運輸場站等人潮聚集處所，增加巡邏密度，滾動式調整勤務以提高見警率，增加犯罪嚇阻力。

最後，警政署強調，針對近期社會矚目案件，警方均於最短時間內排除危害，展現打擊暴力犯罪之決心。未來將持續精進勤務部署，並緊密與衛生、社政等跨部門機關橫向聯繫，深化社會安全網之網絡協調，確保案件通報、指揮與調度之有效遂行，以建構安全生活環境，讓全國民眾安心過好年。

