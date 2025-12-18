連2天！日本陸上自衛隊直升機遭「雷射光猛照」 軍方怒斥：惡質

日本陸上自衛隊的直升機連2天遭不明人士以雷射照射。（示意圖／達志／美聯社）

日本陸上自衛隊立川駐屯地今天（18日）通報，隸屬東部方面航空隊的一架UH－1J直升機，於昨天（17日）晚間執行訓練返航途中，在靜岡縣伊豆縱貫自動車道三島加茂交流道附近上空，遭不明人士以雷射光照射，持續時間約1分鐘。事件發生時，直升機剛結束在濱松飛行場的訓練任務。

日本SBS News報導，立川駐屯地表示，該機當時搭載機長、副駕駛等共3名隊員，未造成人員受傷，機體也未出現損壞，飛行安全未受影響。不過，雷射照射行為可能干擾飛行員視線，對航空安全構成潛在威脅，自衛隊已對此事件高度重視。

值得注意的是，針對自衛隊航空器的雷射干擾已連續兩天發生。事發前一晚（16日），隸屬陸上自衛隊第1運輸直升機群第106飛行隊的一架CH－47JA直升機，正在靜岡縣裾野市上空進行夜間訓練，於晚間8時至8時10分之間，連續約10分鐘遭雷射照射。

對此，東部方面航空隊隊長野澤友宏一等陸佐表示，這類行為不僅惡質且危險，嚴重威脅訓練中隊員的安全，對接連發生的事件感到極為遺憾。他強調，雷射照射行為絕不可被容許，未來將與警方等相關單位合作，加強調查並研擬必要的防範與應對措施，以確保飛行與人員安全。

