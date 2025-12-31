連2山友失溫喪命！雪管處：遇困難地形、天氣速撤退

近日冷氣團發威，多處高山紛紛降下大雪，雪霸國家公園指出，轄區內的博可爾草原及匹匹達山，先後傳出2名山友因失溫死亡意外，元旦又有冷氣團報到，提醒已規劃登山的民眾，一定要做好保暖工作，別再發生憾事。

雪霸國家公園在臉書發文表示，近日發生2起山難死亡意外，一名男登山客12月26日於匹匹達山區失溫死亡，另名男登山客12月27日於博可爾草原山區失溫死亡。

雪管處提醒，元旦夜過後，又會有冷氣團報到，各地氣溫將明顯下降，有規劃到雪霸園區登山跨年的各位，務必做好相關的雪地攀登準備與保暖工作。

雪管處說，請牢記333原則(3小時嚴重失溫，3天沒有喝水，3個星期不進食，將有生命危險)，當中最重要的就是做好保暖避免失溫，預防失溫遠比治療失溫來的重要，洋蔥式穿法、主動與被動體外回溫、避免衣物潮濕、避免風寒效應等。

雪管處表示，嚴重的山難意外，往往都是一個小環節錯誤，沒有即刻排除或修正，再加上另一個錯誤，最終累積的小錯誤就會鑄成憾事，例如將6天的逆走西稜線壓縮為4天、氣象署已有低溫與降雪預報、山區降雪降雨+強風導致風寒效應更強等，都是可能的錯誤環節而累積成不可逆的憾事。

雪管處直言，雪季期間登山真的不比一般季節，外在環境都相對困難，冰、雪、岩地形和低溫環境都會比春、夏、秋季登山難度加成許多，真的要請大家認真對待雪季期間的登山活動，雪攀裝備該準備也要正確使用，保暖工作也要更落實，遇到困難地形或惡劣天氣要撤退。

