連2年同1人「邪門抽中名車」！內埔年街再爆攤位內定…鄉長拒答

記者簡榮良／屏東報導

堪稱比被雷打到機率還低的抽汽車事件有續集？今年屏東縣內埔鄉年街市集爆黑箱，最大獎汽車得主竟與去年同一人，拍照時還穿同一雙幸運鞋，被酸是天選之人，超邪門！驚動檢調分案調查。時隔一年，公所再辦理年街，鄉代表鍾育杰在專案報告時質疑，攤位出現內定及摸彩券不夠公開透明等問題，鄉長鍾慶鎮竟面露不屑，揮了大手，一直跳針說「之後再說」，影片曝光挨酸好大的官威。

網友質疑鄉長兩次抽出頭獎時彩券皆揉成球體有貓膩。（圖／翻攝畫面）

內埔鄉公所在過年期間都會舉辦年街市集，場地鄰近鬧區，停車腹地大，攤位多達800格，摸彩券一張只要20元，獎品誘人，最著名的就是今年「邪門抽車」事件，還鬧上新聞版面。首獎得主是一名林姓小姐，因外型、配戴眼鏡及穿的帆布鞋都跟去年得主一樣，引起網友質疑黑箱，狠酸「這不是天選之人，什麼才是天選之人」。

當時林小姐不畏輿論壓力出面闢謠，表示去年其實是女兒中獎，因為未成年所以由她上台領獎，無法解釋為何連年終獎，只知道人一生財富是註定的，且自己本身是護理師，會更努力回饋社會。事件驚動檢調分案調查，最後查無犯罪事實簽結。

當時林小姐表示，無法解釋為何連年終獎，只知道人一生財富是註定的。（圖／翻攝畫面）

24日鄉公所進行攤位抽籤，幾家歡樂幾家愁，但更多的是資訊不對稱。23日鄉民代表鍾育杰，在專案報告會議上詢問是否設有公關攤位、位置在哪、格數多少？鄉長鍾慶鎮面露不屑僅簡短回答「有！有留公關格，就是這樣」，大手一揮，要求鍾育杰定期會再問，始終沒有正面回應，鍾育杰求助主席也碰壁，主席只顧喝水就怕得罪鄉長做不出任何裁示，其他官員你看我，我看你，陷入一片死寂。「現在公所不讓我詢問就對了？」鍾育杰錯愕留下最後一句，依舊沒回應的話。

有眼尖網友發現鄉長鍾慶鎮去年和今年抽出的頭獎彩券都是揉成一團紙。（圖／翻攝自內埔鄉公所臉書）

2分36秒質詢影片曝光，網友狠酸：「鄉長簡單一句話回答不做任何說明，不清不處含糊帶過」、「實在不合理 不夠光明正大」、「看起來在場的鄉民代表都不敢得罪老大，內埔鄉要不要變成『內定鄉』」、「這根本是在中國吧？可以完全不理睬民代」、「鄉長這態度真的很差欸」、「說穿了公關格就是留給自己人」。

鄉代表鍾育杰在專案報告上質疑，攤位內定及摸彩券不夠公開透明，鄉長鍾慶鎮面露不屑，揮了揮手，一直跳針說「之後再說」。（圖／翻攝自鍾育杰臉書）

鍾育杰提出4個問題，包括：攤位中是否設有公關攤位？若有，數量為何？是否能公開標示位置，讓所有攤商與鄉親清楚了解；抽籤流程是否全程錄影、錄音？是否有公開徵信機制，以確保抽籤過程公正無疑；抽籤簽條數量是否於現場點清後，再投入籤筒？相關流程是否可讓現場人員共同見證？；今年摸彩券共印製多少張？發放對象與方式為何？是否有清楚的管理與控管機制？他呼籲，年街活動是鄉內重要的公共活動，涉及公帑使用與民眾權益，理應接受全民監督。

對此，鍾慶鎮則回應，每年有公關攤位的席次，主要提供國軍徵兵、農會及地方扶植的特色產業甚至公益慈善團體等。他強調，由於臨時會非屬質詢，因此才會請鄉代表於定期會時再行提問。

