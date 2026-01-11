連2年國旅人數雪崩！墾丁再傳大飯店「整修」暫停營業

墾丁曾是台灣國內旅遊最熱門景點之一，但近年來因消費高昂、性價比下降導致人氣持續衰退。前年和去年旅遊人數分別為214萬人次和213萬人次，面臨200萬防線，當地業者甚至表示，「連雞都快餓死了。」

墾丁曾是台灣國內旅遊十大熱門景點之一，但近年來因消費高昂、性價比下降導致人氣持續衰退。（示意圖／墾丁國家公園）

根據《鏡週刊》報導，墾管處統計數據顯示，墾丁旅遊人次在2014年創下837萬人次高峰，然而2021年疫情期間探底至201萬人次。2024年全年旅客約214萬人次，去年則下探至213.9萬人，今年正面臨200萬大關保衛戰。10年間旅遊人數劇烈萎縮，凸顯墾丁觀光產業的嚴重危機。

廣告 廣告

墾丁福容大飯店在官網宣布，主建築已於去年11月底暫停營運，近期將進行大規模整修。不過該飯店強調，Villa區已完成全新改裝，以嶄新設施與舒適空間迎接旅客。不過園區人氣「船帆石 No.1000」咖啡廳持續營運，並協助辦理Villa入住，服務不中斷。墾丁福容表示，將持續以「貼心服務、賓至如歸」精神，陪伴旅客探索南國風情。

根據《自由時報》報導，當地業者自嘲，「現在不是殺雞取卵，是連雞都快餓死了。」部分業者將矛頭指向酸民抹黑與瘋出國，但也有不少居民反思，早年部分害群之馬「殺雞取卵」，在社群媒體時代被無限放大，導致國境之南品牌形象重創，讓年輕族群寧可飛往日本或泰國。

延伸閱讀

合歡山體感-7°C！台14甲線武嶺至松雪樓雙向封路

66年太魯閣牌樓修復中又遭「撞頭」 主體幸未受損

黃宏輝建築師的美食地圖：江戶流壽司經典與異化的進階版──品 Galerie Shina