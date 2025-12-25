連2年尾牙踩雷！去年找邱軍今年王ADEN 網笑：公司有詛咒？

一間辦尾牙的活動公司連續兩年踩雷，去年邱軍（左）今年王ADEN，都找到有爭議的藝人。（圖／翻攝臉書／邱軍、王ADEN）

歲末尾牙與跨年活動旺季到來，卻有活動業者直呼壓力倍增。歌手王ADEN，近日因校園演出後捲入「公審未成年女學生」爭議，事件持續延燒，導致台北、宜蘭等地原訂的跨年演出陸續取消，連帶讓主辦單位與工作人員面臨臨時更換藝人的棘手狀況，對活動執行造成實質衝擊。

近日有活動公司人員在社群平台發文透露，自己已連續2年在尾牙旺季「踩雷」。他指出，去年邀請歌手邱軍，卻遇上對方涉及酒駕事故，今年則碰上王ADEN捲入爭議，原本談妥的演出計畫被迫重新評估，甚至可能得全面更換藝人名單，讓籌備工作陷入混亂。

該名業者無奈表示，活動產業本就節奏緊湊，任何突發狀況都可能牽一髮動全身，如今又必須在最短時間內尋找替代人選「救火」，對團隊而言壓力相當沉重。他也坦言，尾牙與跨年活動往往牽涉企業形象與員工觀感，一旦受邀藝人爭議升高，主辦單位多半只能選擇保守處理，避免活動當天成為輿論焦點。

該名活動人員最後也公開向網友求助，詢問是否有平時較少接尾牙活動，但形象穩定、臨場表演經驗充足，且能在短時間內支援演出的歌手或藝人。

貼文曝光後引發熱烈回應，不少網友紛紛提出心目中的安全名單，「可以發蕭秉治」、「全創作鋼琴才子Ray黃霆睿」、「ELL&s、HUR+、babyMINT、BIDO曾愷妤、艾薇、李芷婷、鄭馥儀」、「吳汶芳、柯泯薰、郭家瑋」，還有網友不忍表示：「對不起但我真的很想知道，你們公司是有什麼詛咒嗎？」

