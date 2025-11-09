連2年獲選全球最佳醫院 台北榮總釋形象影片！導入AI提升醫療品質

台北榮民總醫院連2年入選全球最佳醫院。（本刊資料照）

2025年全球最佳醫院出爐，台北榮民總醫院是全台灣唯一入選，同時也連續2年入選。北榮推出19分鐘形象影片，細數這年來的各種成就，同時院方也跟上AI風潮，導入AI強化強化醫療品質。

美國新聞週刊（Newsweek）今年所公布的全球最佳醫院，北榮排第208名，除是連續2年獲此殊榮外，排名也比去年上升10名，維持世界前250強寶座。

台北榮民總醫院日前推出形象影片「永續 跳動的心：台北榮民總醫院2025年的成就」，北榮近年成立全台唯一重粒子癌症治療中心，提供最高能量放射治療，至今已有超過500名癌友受惠。

除硬體上的強化，北榮也堅持永續，每年靠太陽能板發電3萬9426度，廚餘減量、廢棄物再生，結合電子巡檢系統，由系統自動彙整取代紙本；耗材回收同樣不馬虎，年省150萬支採血管等。

北榮建置超級電腦「北榮一號雲」。（翻攝台北榮民總醫院YT）

此外，北榮基因定序分析系統，榮獲創新獎，透過即時分析數億比基因資料，大幅提升醫療效率。

人才照護上，北榮也落成新宿舍大樓，讓辛苦照護病人的護理師能有第二個家，附近還有運動場，照護自己身心；院方也調整晚夜班費，鼓勵專業成長與留任，打造幸福職場。

另外，有鑑於AI突飛猛進，北榮建置超級電腦「北榮一號雲」，提供強化算力，北榮院長陳威明表示「北榮一號雲」能將每天的數百萬筆醫療資料留在醫院中，沒有上傳公有雲，加強病患個資與隱私；同時身為衛福部負責任AI執行中心，北榮有責任做好資安，落實AI發展並提升醫療品質。

陳威明形容，AI導入後讓醫院起了翻天覆地改變，希望能夠藉此讓同仁減少工作負擔，「有幸福的員工，才有辦法提供更優質的醫療」

