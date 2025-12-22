連2年登上24期頂尖醫學期刊！從白袍到畫筆，她把醫療畫進國際舞台

《The Lancet（刺胳針）》是醫界爭相投稿、希望論文能獲刊登的國際頂尖醫學期刊之一，而今，7年級的Emma Cheng（鄭光婷）成為第一位連續2年、共登上24期該期刊的台灣人。

太平洋彼端，醫療插畫家Emma拿著鍋鏟，在美國自宅忙著洗手作羹湯，一邊接受越洋專訪，說故事般分享她從非美術相關的科班出身，卻在人生路上放棄成為復健科醫師，選擇半路出家念設計研究所，最後成為專職插畫家的奇幻經歷。

作品奇幻寧靜，國際醫學期刊封面競賽奪雙冠軍

Emma在2025年《The Lancet（刺胳針）》兩大不同醫學專科領域期刊的封面插畫競賽中，雙雙拿下冠軍。由於一位藝術家每年只能畫一個特定醫學領域的封面，因此，2026年，Emma將為《The Lancet》風濕免疫領域12期期刊的封面繪製插畫，2027年再為該期刊另一領域繪製整年的封面插畫。

不只《The Lancet》，Emma也是美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《哈佛公衛雜誌》等知名國際報章雜誌的合作插畫家，同時也為台灣數家診所設計禮品。

擁有一票固定粉絲後，Emma成功脫下白袍、靠著畫筆，站在國際舞台。

Emma擅長色鉛筆氛圍的創作，筆下的作品毫無冰冷、嚴肅的醫療感，反而在細膩筆觸中，流瀉溫暖、明亮的情調。但她笑說，這是很多人的作品詮釋，其實她沒有刻意營造溫暖的風格，反而更希望發展出「寧靜」的氛圍。同時，神祕奇幻的作品也很吸引她。

而她這一路走來，曲折中也充滿不少奇幻。

從醫師到插畫家，人生路上擇其所愛

像許多小女孩一樣，Emma從小愛畫畫，但家人、甚至包括她自己，都從沒想過有一天竟然會全職畫畫。

從前，Emma的參賽經驗大抵是校內美術比賽，而喜歡讀書也愛吸收新知的她，憑著優異學業成績，順利進入台北醫學大學醫學系就讀。

離家到台北念書後，Emma努力自學畫畫，有了更多時間練習。除了曾擔任北醫大圖書館駐館設計師，也在許多學生活動中擔綱藝術工作。

此外，她也曾經和妹妹一起手繪鞋帽在敦南誠品擺攤、贏得獎金獨立出版圖文書。醫學系畢業那年，更榮獲該屆的北醫畢業生藝文獎，「這大概是我學生時期最有代表性的獎吧，」Emma謙虛笑說。

只是，還沒完成復建科住院醫師訓練，她的人生來到第一個岔路。

Emma完成7年醫學系訓練後，取得醫師執照。但熱愛畫畫的火苗，在她心中從未熄滅。始終懷抱著未竟夢想的她，一番天人交戰後，為實現繪畫心願，毅然中斷住院醫師訓練，踏上新領域，攻讀師範大學工業設計研究所。

這是她人生中所接受的第一個正規藝術訓練。

精巧美感與生俱來，曾踏入醫美領域10年

「成為醫美醫師是意外而美麗的插曲，」Emma說，念研究所期間為了有穩定收入來源，於是到醫美診所幫忙。

Emma意外發現，因為醫美講求觀察、美感與巧手，和藝術創作不謀而合，因此很快就上手。她喜歡、也適合醫美工作，在醫美診所一待就將近10年。

斜槓繪畫創作和醫美，Emma都做出了一番成績，卻也遭遇瓶頸。畢竟一個人精力有限，在時間被切割的情況下，兩邊的事業發展，都難有較長遠規劃，尤其，畫畫更需要餘裕來醞釀靈感。

當時Emma再度在人生十字路口做出取捨。結婚後，她決定隨先生移居美國，並同時做出人生第2個重大決定──褪下醫師袍，轉身成為專職插畫家。

比起當醫師，她更相信自己能成為出色插畫家

Emma說，父母觀念傳統，在她告知放棄成為復健科醫師時，幾乎上演家庭革命。但隨著時間過去，家裡也逐漸接受她的抉擇。

至於為什麼會決定要飛去美國成為專職插畫家，一方面當初Emma就是為了能持續創作才離開醫院，加上兼職期間已累積一定客群，於是在先生支持下，勇敢踏入全職創作。

Emma的妹妹森田達子（藝名）平時從事平面設計工作，她表示，姊妹倆從小都喜歡創作，自己不像姊姊這麼會讀書，雖然有違父母原本的期待，仍照興趣朝藝術設計這條路發展；課業表現優異的姊姊，則選擇把興趣埋藏起來，帶著父母的期盼，進入醫學系。

但達子眼中，出社會後的姊姊並不快樂，也曾多次向她吐露對人生的懷疑。

這段時間她始終陪著姊姊，沒有給予直接的建議，只是告訴姊姊：「自己的人生應該掌握在自己手中，如果不快樂，即使無法預期未來，至少嘗試過，讓遺憾不再繼續。」

用醫療插畫表現實力，勇敢走出自己的路

Emma踏入創作領域頭幾年，也曾在不同主題中摸索，什麼都畫，後來漸漸在醫療插畫中建構出個人特色。

達子說，姊姊曾擔心醫療插畫太小眾，距離一般大眾太遙遠，但她認為姊姊的畫風原本就比較特殊，因此鼓勵姊姊在專精的領域做出屬於自己的樣子。

如今看著姊姊愈來愈穩定，愈發有自信，達子也為姊姊感到開心，兩人不只是姐妹，也是創作之路上重要的心理支持。

大學室友張淳翔說，Emma對畫畫一直很有興趣，一直以為她畢業後應該會做業餘畫家。沒想到她卻是取得醫師證照後，轉換跑道全心投入創作，身為Emma大學最好朋友的她都很震驚。

「她是一旦決定就會非常認真做的人，」儘管好友大學畢業後，人生轉了彎，但張淳翔回憶，Emma學生時期就展現出勇於表達、做選擇的性格。

當年醫學系實習還沒結束，Emma就強烈表達對復健科的興趣，讓學長姐印象深刻，後來也順利申請成為復健科住院醫師。

起初她不免擔心好友能否在眾多插畫家之中，走出自己的路，如今，Emma用作品證明自己的實力，「她就是想做，就有辦法做到的人，」張淳翔深以好友為傲。

把人生當成一場設計，「不做自己想做的事，才真的可惜」

進修工業設計期間，Emma曾獲科技部「台灣─史丹福醫療器材產品設計人才培訓計畫（STB）」補助，到美國史丹佛大學擔任訪問學者。

當時Emma特別修習設計學院知名的生涯規畫課程，過去她也曾閱讀該課程教授撰寫的書籍《做自己的生命設計師（Designing Your Life）》，將設計的概念運用到探索人生不同階段的課題，彷彿人生指南針指引方向，讓她對醫療、畫畫、甚至人生，有更清楚輪廓。

卸下光鮮亮麗的醫師光環，離開看診檯，Emma現在很享受在暖陽灑下、加州自宅窗邊的工作檯恣意揮灑創作。如今，她已是頗具人氣的醫療插畫家。

她笑說，雖然家人還是常跟親友介紹她是醫生，但媽媽是她的死忠粉絲，長期追蹤她的粉絲專頁，用亞洲父母的方式給女兒溫暖而無聲的支持。

有沒有後悔選擇這條路？深思了一會兒，Emma輕輕吐出：「幾乎沒有感到可惜過。」

她認為，了解自己很重要。成功轉職，除了靠天賦與努力，當然也少不了機運。

人生本來就是一段不斷抉擇、取捨的過程，只是很多人做了決定後，還是不時回頭看過去，在「取」和「捨」之間拉扯。

起初她也有很多迷惘，很多人也為她放棄當醫生感到可惜，但經過長時間探索最後做出這樣的決定，她沒有太多惋惜，「現在生活就是我想要的，不做自己想做的事，才可惜吧！」

勇敢、有想法的Emma，為她的選擇做出最符合她的註解。

