連2日4起鯊魚襲擊！澳洲雪梨北部海灘宣布無限期關閉

澳洲東岸在2天內發生4起鯊魚攻擊事件，導致數十處海灘於20日宣布關閉，其中包括雪梨多處知名海灘。當局表示，連日暴雨造成海水混濁，吸引公牛鯊活動，大幅提高攻擊風險。

綜合《路透社》與《美聯社》報導，據距離雪梨北方約400公里的麥覺理港，20日上午一名男子在衝浪時遭鯊魚咬傷，目前在醫院接受治療，情況穩定。新南威爾斯州救生協會執行長皮爾斯（Steven Pearce）在記者會上表示，「如果你想游泳，請考慮去當地泳池，因為現階段海灘並不安全。水質極差，非常容易引發公牛鯊活動。」

廣告 廣告

當地時間19日傍晚6時20分，雪梨北部郊區曼利的北斯泰恩海灘發生一起嚴重攻擊事件，一名20多歲的衝浪客腿部遭鯊魚咬傷。目擊者懷特（Max White）表示，另一名衝浪客用衝浪板的腳繩充當臨時止血帶為傷者止血。他告訴澳洲廣播公司，「他還有呼吸，但已經失去意識，我們只能努力讓他保持清醒。」該名男子因腿部嚴重受傷被送往醫院，情況危急。

澳洲東岸在2天內發生4起鯊魚攻擊事件。 （示意圖／unsplash）

同日中午，一名11歲男童在曼利北方的迪威海灘衝浪時，衝浪板遭鯊魚攻擊並咬掉一大塊，所幸男童本人未受傷。而在18日，一名12歲男童在雪梨東部郊區沃克呂斯的鯊魚海灘附近，從6公尺高的跳岩跳入雪梨港水域後，雙腿遭嚴重咬傷，情況危急。

警方表示，雪梨北部海灘地區所有海灘將持續關閉至另行通知。當局懷疑至少前兩起攻擊事件是由公牛鯊所為。鯊魚行為專家克里斯（Chris Pepin-Neff）在《雪梨晨鋒報》專欄中指出，鯊魚通常不會主動攻擊人類，但混濁的水質降低牠們的能見度，提高撞到物體的風險，此時「牠們會出於防禦或好奇而咬一口，然後再咬一次」。他補充，暴雨也增加污水流入，吸引鯊魚獵食的餌魚。

根據保育團體數據，澳洲每年約發生20起鯊魚攻擊事件，其中致死案例少於3起，這個數字遠低於該國海灘的溺水人數。此波海灘關閉正值南半球夏季，原本是當地居民和遊客前往海灘的旺季。

延伸閱讀

刑事局新任局長邱紹洲正式接任！ 將推動AI智慧偵查

陸機器人進軍海外造飛機！空巴採購優必選Walker S2

專家：國家安全等因素將令中美AI難融合