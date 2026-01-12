連2月每天點都同款！ 手搖店員貼心「問一句」熟客不來了





如果常去店家的店員跟你搭話，你還會再去那家店嗎？一名手搖飲料店店員在Threads發文表示，有一位客人連續兩個月天天光顧，每次來都點相同的飲品，因此某天他貼心問：「今天也是一樣的嗎？」沒想到客人竟再也沒有來店家消費過，讓他十分困惑，貼文曝光後網友紛紛留言表示，過度裝熟會讓客人覺得不自在，「每天都假裝第一次見面」最安全。

原PO提到，這位熟客幾乎天天光顧，連續兩個月都點同一款飲品，出於貼心，某天他在對方未開口時就詢問：「今天也是一樣的嗎？」結果自那天起，熟客就再也沒有回來消費，令他十分困惑。

廣告 廣告

貼文一出引發網友熱烈討論，有網友指出，原PO的行為容易踩到「內向性格I型人」的禁忌，他們不喜歡被刻意記住或過度關注，容易產生防衛心理，「真的不要問，店家記住我之後，我通常就不會再去」、「即便東西再好吃，也不會再去，真的不想被特別關注」。

此外，也有餐飲店家分享經驗，建議不要輕易和客人裝熟，「每天都假裝第一次見面」通常最安全，尊重客人想不想被注意，才是經營服務的關鍵。「多聊一句，客人就可能再也不來」、「真的不要問啊！那些客人希望自己能隱形，不被注意。我都把自己當成健忘症，每天都假裝第一次見到他。」

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



尾牙前狂聽「這首歌」會中大獎？ 網一票實測：感謝祖宗保佑

女兒留學靠「10張台積電」！ 不敗教主傳授3重點：已賺1100多萬

主計總處：11月平均薪資48139元 中位數38714元